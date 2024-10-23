挺柯出現激進組織　民眾黨否認動員

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，柯粉社團這1個多月來集結挺柯，甚至出現自稱“TPPR白色遊騎兵團”要對抗青鳥（民進黨支持者）的激進組織。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌23日表示，毫無所悉。民眾黨“立委”林國成也說，黨中央沒有這個組織，有些是小草突發奇想，不予置評。



林國成接受媒體訪問表示，民眾黨中央沒有這個組織存在，而民眾黨的支持者有很多類型，可能是支持者突發奇想，跟民眾黨無關，也不贊同這樣的行為。大家可以表達意見，但若是比較聳動的言論、強烈的舉動，沒有必要。



柯文哲涉京華城圖利案於9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，已快滿2個月的法定期限，台北地檢署近期也將決定是否延押或起訴。民眾黨近期在全台各地舉辦講座，持續凝聚支持者，但近期柯粉社團出現自稱“TPPR白色遊騎兵團”的激進組織，宣稱要舉辦活動進行木劍、竹刀、基礎擒拿術等武術訓練，以便未來跟青鳥對抗，並向民眾黨高雄市黨部商借場地。



不過，民眾黨高雄黨部22日緊急發出公告，強調相關活動與黨部無關。但遭疑似活動相關人員留言不滿怒嗆，“你們官方沒膽子做，我們義勇軍自己做，你還要怕被誤會喔！”