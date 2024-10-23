國民黨全代會首度結合黨慶　11/24登場

左起，智庫國政基金會副執行長凌濤、藍委兼文傳會主委李彥秀及國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨將在下月24日於桃園市舉辦全代會，此次是首度結合黨慶一起舉行，國民黨今天召開記者會，介紹活動主視覺和全代會流程。國民黨發言人楊智伃指出，這次黨慶視覺設計是以“中華民國”元素為概念，並用台灣圖形設計攜手的概念，讓台灣充滿陽光，在未來1個月內還將不定期公布這次大會所有亮點、黨慶小物以及出席來賓名單。



國民黨今天召開“攜手共創，陽光台灣”全代會暨130週年黨慶視覺、流程發布記者會，包括文傳會主委、“立委”李彥秀、智庫“國政基金會”副執行長凌濤和國民黨發言人楊智伃等人出席。



李彥秀指出，這次全代會與130年黨慶活動相結合，特別選在桃園市會展中心舉行，其中特色除了將是一次無紙張會議，還要特別榮耀黨員，安排許多資深黨員參加，並以嘉年華的方式舉辦，會安排很多不一樣的活動，設置至少22個攤位，展示各藍營執政縣市特色產品以及文傳會、KMT STUDIO設計的文創商品，同時也將邀請外媒、外賓參與黨慶活動，全代會召開前還將舉辦2場青年座談活動，讓青年瞭解國民黨和“中華民國”歷史。



凌濤則介紹這次黨慶大會主持人將分為議員組、“立委”組與青年組，其中青年組由楊智伃、國民黨副發言人鄧凱勛搭檔，議員組由他與台北市議員柳采葳搭檔，“立委”組由國民黨“立委”陳菁徽、洪孟楷搭檔，嘉義縣婦女會理事長吳亮儀則負責英語同步，讓現場出席的外賓能更瞭解國民黨。



楊智伃強調，國民黨期待與大家在這次黨慶活動中，好好回顧國民黨創黨130年的歷史並且展望未來，“百年老店”將會引領創新進步，帶領年輕人走向更好的未來。