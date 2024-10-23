台官方鼓勵種甘藷備戰！林佳新：農民擔憂

“韓家班”雲林縣菜農林佳新。（中評社 資料照） 中評社台中10月23日電（記者 方敬為）台官方推戰時糧食安全計劃，將投入農地復耕，增產甘藷等短期作物。長期關注農業議題的“韓家班”雲林縣菜農林佳新接受中評社訪問表示，台灣糧食自給率僅三成，根本原因就是雜糧的經濟價值有限，農民種植意願低。如今因為政策需求，要主導農地增產雜糧，農民普遍擔憂，預期政府只能補助鼓勵，農業發展又要陷入負面循環。



林佳新，中國國民黨籍，在雲林縣從事農業，2018年九合一選舉，表態力挺韓國瑜而聲名大噪，被視為韓系人馬。曾代表藍營角逐2020台中市第一選區“立委”選舉。



“農業部”提交“立法院”書面報告戰爭時期糧食計劃，除了稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。另為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，飼料庫存要可支持養殖3個月以上。



“農業部”說明，為確保糧食供應安全，除適時調度釋出庫存外，也規畫調整農漁畜產品生產計劃，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖（含埤塘）等，以滿足糧食需求。



對於戰時糧食儲備政策，林佳新表示，台灣去年的糧食自給率僅33%，代表農民對種植所謂雜糧作物的意願普遍偏低，這是根本性的問題，因為經濟效益有限，農民寧可將重點放在耕種更有經濟價值的作物。台灣當局如果真的有在重視所謂的糧食自給率，早就該有相對應的政策去逐步提升，現在忽然拋出戰時糧食儲備安全政策，恐怕農業又要進入負面循環。



林佳新指出，民進黨執政之下，農業政策從來沒有長遠規劃，總是頭痛醫頭、腳痛醫腳，治標不治本。面對兩岸關係緊張，ECFA緊縮，導致農業貿易生變，政府就祭出補助，補貼貿易公司運銷農產品去其他市場，但農產貿易獲利卻沒更好，反而補助出去的錢更多。



林佳新提到，這次拋出擴大糧食自給率，增進戰時糧食儲備，在配套不明的情況下，農民普遍感到悲觀，會不會屆時土地又被框定，又要因為政策而導致發展受限？民進黨政府因為電力不足，掠奪了許多農地“種植光電”，接下來是不是又要祭出補助限制農地要耕作雜糧？



他說，政府只會設想要增加糧食自給率，卻沒想過台灣的儲糧設施已多年沒有更新，台灣的糧食自給率長期偏低，未來增加儲量，能否妥適保存，會不會到頭來都浪費掉？戰時能否有效產生應變效果？都還有待政府說清楚講明白。農民擔憂的是，倘若土地被要求作為雜糧耕作，政府對產量有要求，補助卻不足，損失就得自行吸收；又或者補助高昂，導致農民一窩蜂改種植雜糧，對農業發展都不是好現象。