綠委也看不下去　沈發惠批北檢獨厚鏡週刊

綠委沈發惠批鏡週刊披露柯文哲案80則報導。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見近2個月，過程中屢屢出現媒體獨家披露案情內容。民進黨籍“立委”沈發惠也看不下去，23日質詢痛批台“法務部長”鄭銘謙，為何檢調獨厚鏡週刊將近80則報導柯案？請“法務部”檢討，檢調也不該分藍綠白黨派，對於他黨就公開、對於執政黨的案子就不公開，不能這樣。



“立法院”司法及法制委員會今日邀集“司法院”代理秘書長黃麟倫、“法務部部長”鄭銘謙、“法務部”常務次長黃謀信、廉政署長馮成、“調查局”副局長吳以公、“司法院”刑事廳長李釱任、“警政署”代表等進行“如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障”專題報告。



沈發惠質詢，柯文哲9月5日被羈押起，特定媒體鏡週刊報導將近80則討論柯案，台北地檢署也說有傳喚記者了，但也沒辦出什麼洩密情節。他要求偵查不公開不該分黨派，不只這柯案，任何案件都不該分藍綠白，這顯然都檢調內部違反偵查不公開。



沈發惠指出，“法務部”檢調不能兩手一攤說都查了，應嚴肅面對，不要因自己執政黨的案子就不公開，他黨就公開，不能這樣。現在很多“立委”都把鏡週刊報導拿到“立院”質詢，也不能因為講到自己黨就氣急敗壞，對別黨就不會。所有案子都不該分黨派，“法務部”要檢討。



鄭銘謙答詢，該案（柯案）是還在偵查中的案件，謝謝委員指導。



綠委莊瑞雄則質詢，媒體報導有7000多件違反偵查不公開，為何“法務部”只處分10幾件？鄭銘謙回答，7000多件是媒體報導，“法務部”這幾年是查到15件，都有處罰，級別是偵查機關，沒有檢察官，都是司法警察。吳以公說，行政上都有追究，近年有起訴7件，是幹部的疏失，會追究。



莊瑞雄說，連“總統”、“行政院長”等都不能知道偵查中的內容，請鄭銘謙別傻傻地像過去“檢察總長”黃世銘一樣去洩密給馬英九，這都違反法律，看過去媽媽嘴案呂炳宏被違反偵查不公開原則、講成殺人犯，結果無罪、還清白，但已被標籤化，對當事人產生多大傷害。



鄭銘謙說，不會去干涉過問，謝謝委員指導，抓到洩密絕對嚴辦、不寬貸，但他相信檢察官根據最近的這些新聞，絕對沒有違反偵查不公開。