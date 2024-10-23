藍委批檢方洩密要整死柯文哲　綠委反擊

藍委羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見近2個月。中國國民黨籍“立委”羅智強今日怒轟“法務部”與檢調血淋淋地在凌辱、整死柯文哲，還洩露給特定媒體，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘都幫司法檢調承認過了。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤則怒轟羅智強才是大剌剌用政治力介入司法個案，素質奇低。藍委吳宗憲、翁曉玲聽到後都看不下去，加以反擊吳思瑤等綠委。藍綠為柯案唇槍舌戰。



“立法院”司法及法制委員會今日邀集“司法院”代理秘書長黃麟倫、“法務部長”鄭銘謙、“法務部”常務次長黃謀信、廉政署長馮成、“調查局”副局長吳以公、“司法院”刑事廳長李釱任、“警政署”代表等進行“如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障”專題報告。



羅智強質詢，鄭銘謙有沒有看過貓玩老鼠？就是不直接吃老鼠，一直用手掌拍打老鼠，現在活生生、血淋淋的發生了，就是“法務部”在玩柯文哲，柯若貪污收賄，他也贊成查辦、關起來。可是如今檢調太過分，凌辱到柯到這種程度，司法檢調羞恥，有高達4057則新聞披露柯文哲案，琳琅滿目都是偵查大公開，還可以報導檢廉扣到冷錢包、正在破解中，還寫出要查柯的貼身帳房許芷瑜，還寫力積電董事長黃崇仁遭爆介紹200萬元新台幣標案給木可公司等云云，一定不是檢察官放的消息嗎？



羅智強批，難道就是柯文哲律師洩密的嗎？有這麼蠢嗎？柯文哲的咸濕簡訊誰放的消息？不如把偵查不公開原則廢掉吧。羅隨後出示一段影片，影片中柯建銘直接說“哪個檢察官跟哪個媒體會合作，大家都知道。”羅嘲諷，檢調趕快查柯建銘。羅還請專業的前檢察官、司委會召委吳宗憲來示範怎答詢誰會知道冷錢包等事證？



吳宗憲表示，可能會知道事證的人會有檢察官、廉政署、“司法院”法官、閱卷的律師。