白委追高官兒當兵名單　顧立雄：你每次都問

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨籍“立委”張啟楷今日質詢提問，兩岸局勢緊張，“中華民國”高官子女有沒有當兵名單？台“國防部長”顧立雄一臉無奈說，“你每次都問我這個問題，一再要我回答”，每個人都有應盡義務，任何應盡義務就是應該要盡就是這樣。



“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄、“國家安全”局、“法務部調查局”、“海洋委員會”“海巡署”等報告“針對解放軍未來可能透過‘灰色地帶戰術’和‘蟒蛇戰略’對台灣封鎖之“國安”危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為”，並備質詢。



張啟楷質詢提及，“教育部”調查學生服勤意願書，有感覺兩岸戰爭一步一步越來越近了嗎？顧立雄說，“國防部”立場，備戰而不求戰。



張啟楷也出示烏克蘭戰前與戰後照片比對，戰爭兩年多，本來富庶、平和的烏克蘭，現在死亡人數統計已經20萬人。



顧立雄也說，我們要譴責侵略者，我們沒有要侵略。我們會視敵情嚴峻，強化團結與防衛韌性。



張啟楷放上扁子陳致中做伏地挺身照片說，給你看一個成功個案，你跟陳水扁應該很熟，這是陳致中照片，當初陳致中去當兵。顧立雄則面露無奈表情說，“你每次都問我這個問題，一再要我回答”。我們要強化自我防衛決心。



張啟楷又說，那是否要賴清德跟陳水扁請教，陳致中都去當兵，台灣高官子女要不要去當兵，要不要當榜樣？顧立雄說，任何人按照“憲法”、法律規定，要盡相關義務包括服兵役都應該要做。



張啟楷提到，以色列最近發生以哈戰爭，總理子女原本在邁阿密就緊急回國了，以色列媒體統計高官子女參戰，連高官女兒都去當兵，男女皆兵。“中華民國”高官子女有沒有當兵名單？賴清德說要有40萬民兵，至少要參加40萬民兵。



顧立雄表示，不是民兵是民力，每個人都有應盡義務。任何應盡義務就是應該要盡就是這樣。



張啟楷也說，不是刁難你，你當“國防部長”兩岸緊張就是要提振士氣，陳致中跟以色列例子給你參考。顧立雄則說，謝謝。