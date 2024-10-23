馬自爆捐血說1句話讓女兒落淚　被周美青罵

馬英九呼籲民眾，勇於捐血，助人行善，對自己的健康也有幫助。（馬英九臉書） 中評社台北10月23日電／74歲的馬英九因最近在網路上看到一些捐血人交換經驗，有網友對他捐血208次感到相當好奇，因此在臉書分享一段難忘經驗，就是在大女兒馬唯中五歲時，有一次拿了捐血贈送的小點心回家給女兒吃，故意開玩笑、用可憐的口氣說，“寶寶，這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜”！未料女兒因此流淚，結果他還因此被妻子周美青罵。



馬英九22日在臉書發文表示，1969年他在台大法律系讀二年級時，看到台大校園刊物“大學新聞”報導醫科學姐薛曉青捐血的故事，讓我印象深刻，相當感動。薛曉青是馬父親老友薛人仰的女兒，身材嬌小，品學兼優，在台大比馬英九高兩屆。薛曉青個性積極，樂於助人。馬看到她定期捐血的好榜樣，就心嚮往之。



馬英九心想，自己雖不學醫，身高178公分，嬌小的她都能定期捐血，昂藏七尺之軀豈能怠慢？於是決定“效法前賢”，定期捐血。馬英九的血型是O型，是台灣血液基金會捐血中心所歡迎的血型之一。從此開始定期捐血，早些年的資料已不可考。但根據台灣血液基金會提供的資料顯示，從1986年9月開始，至2020年馬英九滿70歲不能再捐血為止，35年捐血208次。有朋友笑馬，這種捐法，如果有報酬的話，就是“血牛”（職業賣血者）了。



馬英九提及，幾年前中國國民黨“立委”羅智強去台北血液中心捐血，看到一幅馬捐血的宣導油畫像與捐血記錄後，大吃一驚。因為馬208次總共捐了52,000cc的鮮血。52,000cc是什麼概念？相當於26瓶2000ml的可口可樂。羅智強不禁驚嘆：“馬‘總統’應該是全世界當過‘總統’的人，捐血次數最多的第一名熱血‘總統’了”！馬英九說，是不是捐血第一名的“總統”他不知道，但台灣人的捐血率確實是世界第一，已經達到8.13%，非常了不起。



說到捐血，馬英九想起一段溫馨的回憶。大女兒馬唯中當時五歲，有一次他捐完血，拿了被贈送的小點心回家給她吃。然後故意開玩笑、以可憐的口氣跟女兒說，“寶寶：這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜”！聽到爸爸這麼可憐，大女兒因此流淚。夫人周美青罵哭笑不得，只好罵他“騙”小孩。



馬英九提醒，醫生告訴大家，定期捐血可以促進身體新陳代謝，每個人捐血後，血小板都會以七倍的速度造血，反而有益捐血人的健康。他現在身體健壯，74歲還常快走三公里，騎單車五十公里，每年泳渡3100公尺的日月潭，這跟他定期捐血應當有一定的關係。



馬英九強調，中國人的傳統觀念，在論語或孝經中，都提到“身體髮膚受之於父母，不敢毀傷”的說法。但現代醫學告訴我們，捐血不但不會傷身，反而促進身體血液新陳代謝，有益健康，大家可以放一萬個心！雖然他已逾齡無法捐血，但還是誠摯呼籲鄉親，勇於捐血，幫助需要的人，這是真正的助人行善，對自己的健康也有幫助！