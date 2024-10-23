藍白合力追台鹽綠能弊案　轟檢調別雙標

藍委謝龍介。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台公股事業台鹽實業轉投資的台鹽綠能，被爆2年虧損高達2.5億元新台幣，前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等5人涉特別背信等罪嫌重大且有串滅證之虞，22日被聲押禁見。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、中國國民黨籍“立委”謝龍介23日質詢齊力追究此案，要求“法務部”檢調別對此案與柯案，採雙重標準。



光電綠能弊案再爆一樁，“立法院”民眾黨團月前踢爆陳啟昱、蘇坤煌等綠營權貴涉弊大撈光電財後，台南檢調22日兵分32路，大舉搜索台鹽綠能、台鹽實業及相關涉案人住居所，並傳喚陳啟昱、蘇坤煌等19位被告及15位證人到案，訊後將移送台南地檢署復訊，不排除強制處分。漏夜偵訊後，陳啟昱、蘇坤煌等5人涉特別背信等罪嫌重大且有串滅證之虞聲押禁見。



“立法院”司法及法制委員會今日邀集“司法院”代理秘書長黃麟倫、“法務部部長”鄭銘謙、“法務部”常務次長黃謀信、廉政署長馮成、“調查局”副局長吳以公、“司法院”刑事廳長李釱任、“警政署”副署長、NCC通訊傳播委員會代理主委翁柏宗、主秘黃文哲等進行“如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障”專題報告。



鄭銘謙對此表示，相信檢察官會依照事實、證據的蒐集，當時機成熟，就會執行搜索、傳訊犯罪嫌疑人，並強調“沒有延宕偵辦。”

