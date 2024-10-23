民眾黨員號召練武術抗青鳥　高雄黨部切割

民眾黨高雄市黨部發臉書公告強調非官方活動。（照片：民眾黨高雄市黨部臉書） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）近期有網友發文宣稱向台灣民眾黨高雄市黨部商借場地舉辦政治學和武術訓練活動，還提到可強身健體以便未來對抗“青鳥”等言論，引發熱議。民眾黨高雄市黨部昨發布公告指非官方活動，也非黨部立場，是黨員未經同意擅用。今天再度重申為民眾自發性活動，請外界無須放大解讀。



近日有自稱“TPPR白色遊騎兵團”的網友在臉書柯粉社團發文宣稱將在南部舉辦活動，內容包含政治學相關討論，還有木劍、竹刀、基礎擒拿術等訓練，可強身健體或未來與青鳥對抗，並提到場地則會向高雄市黨部借用等部分，引起討論。



對此，民眾黨高雄市黨部22日發出公告指出，近期接收到反應有黨員在未經黨部同意之下，擅用高雄黨部之名義，發布非官方活動資訊，在此嚴正說明，皆與本黨部立場無關。並呼籲，黨員、黨職人員務必遵守黨紀，不得從事任何有損黨譽、違反黨內規範之行為，同時，對於散布不實訊息者，若經查證確有黨員或黨職人員涉及上述行為，將送中評會依黨紀處分之決議，予以嚴懲。



針對媒體23日追問此事，民眾黨高雄市主委莊貽量上午手機關機。高雄市黨部則透過媒體群用文字回應“昨日已於高雄黨部官方粉專發布聲明。此為民眾自發性活動，非高雄市黨部主辦，而活動宣傳旨在強健體魄，並培養對公眾事務的認識，外界無需放大解讀，謝謝。”