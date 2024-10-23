洲際酒店台中開幕　盧秀燕感謝外資看好

台勤美集團與美國洲際酒店（InterContinental）在台中設立“勤美洲際酒店”，23日開幕，台中市長盧秀燕出席剪綵。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月23日電（記者 方敬為）台灣勤美集團攜手美國洲際酒店（InterContinental）在台中設立“勤美洲際酒店”，今天開幕，中國國民黨籍台中市長盧秀燕出席剪綵，強調中台灣第一家洲際酒店就在台中，代表台中已是國際都市，感謝外資看好台中發展前景，替台中增加一座新地標。



由勤美集團與IHG洲際酒店集團直營管理的旗下奢華品牌酒店“台中勤美洲際酒店”23日盛大揭幕，勤美集團創辦人何明憲、董事長林廷芳、董事吳淑娟邀請國民黨籍台中市長盧秀燕、前市長胡志強與邵曉鈴夫婦、自然科學博物館館長焦傳金等人共同剪綵見證。



盧秀燕表示，洲際酒店是全世界頂尖的指標，多年來台中市一直想引進，因為洲際酒店的選址就代表該城市的國際化，是城市進步的象徵，非常感謝勤美集團18年以來不斷投資台中，引進洲際酒店在台中設點，讓台中更國際化。



盧秀燕也感謝美國洲際酒店集團對台中的青睞，代表外資對台中有信心，看好發展前景與“錢景”，也希望洲際酒店在台中設點後，能夠帶動更多外資到台中來，期望台中越來越好。



IHG洲際酒店集團大中華區酒店開業事業部副總裁陳昌群、營運副總裁（中國大陸南區、香港、澳門、台灣） Michael Hoe-Knudsen、台中勤美洲際酒店總經理斯旺森（Eric Swanson）也向盧秀燕致意，肯定台中市的發展區位，包括地理位置、氣候、人口、觀光旅遊發展等都具備酒店發展的條件，希望洲際酒店在台中能夠有好表現。



台中勤美洲際酒店坐落在西區草悟道旁，鄰近科博館、美術館以及誠品商圈，是台中熱鬧的商業帶，擁有206間客房，酒店設施包括戶外游池、24小時健身中心及17樓的洲際行政俱樂部，並規劃了1間挑高無樑柱的宴會空間及4間獨立會議室。