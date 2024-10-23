林郁方：民進黨政府已介入美國最敏感的大選

前藍委林郁方。（截自“庶民大頭家”YouTube直播畫面) 中評社台北10月23日電／美國《福斯新聞》4日刊播台灣駐美代表俞大㵢專訪影片及報導，提及面對大陸軍事威脅，台灣民眾已經做好準備。中國國民黨籍前“立委”林郁方表示，俞大㵢跟民進黨政府不知不覺介入最敏感的美國總統選舉，並點出俞大㵢暗指拜登政府上台鼓舞大陸製造台海緊張，暗指拜登無能，講的並非事實、且用字不精準。



林郁方表示，林郁方引述《福斯新聞》在報導俞大㵢接受專訪時也提及，“這位外交官說，自從前總統特朗普離開他的職位之後，中國就加劇了區域的緊張，但他並沒有責備拜登政府鼓勵中國這麼做。”林郁方認為，俞的此一說法暗指拜登無能，且用的字是“鼓舞embolden”，好像在說是拜登政府鼓舞中國大陸在台海、亞太地區製造更多緊張。



林郁方說，“這樣拜登政府會怎麼想？”福斯是完全倒向特朗普，所以會想攻擊拜登無能，而俞大㵢竟然講出來這種話。特朗普就一直批評拜登，若自己還在當總統，烏克蘭、中東都不會有戰爭。



林郁方22日在政論節目《庶民大頭家》表示，外交官的訓練是所有部門官員中最困難的，外交官是溫文儒雅的為國家爭取利益，“當外交官講到戰爭，那就不是一個非常高明的外交官”。



《中時新聞網》報導，林郁方認為，賴清德的雙十文告中講到“願意與中國大陸共同因應氣候變遷、防堵傳染病以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉”，那俞大㵢接受訪問應該要把賴講的這些話在拿出來，說明台灣是追求和平、相信中國大陸有智慧，會避免戰爭。



“俞大㵢犯的最大錯誤在哪裡？”林郁方點出，俞大㵢不曉得、連民進黨政府高層都不曉得，“他們已經不知不覺的介入美國總統大選”，這在美國非常敏感，沒有一個國家敢在美國大選期間介入選舉。



林郁方批評，俞大㵢說的像是“美國民主黨上台，大陸就被鼓舞製造台海緊張”，但這不是事實，現在就是拜登政府很艱困的時候，俞大㵢卻不知不覺的介入，也沒要求更正，但俞寫這些東西，應該不是膽大到沒經過“外交部”、“國安”高層同意就自己講，不知道民進黨政府知不知道自己不知不覺間，介入最敏感的美國大選。



且俞大㵢還提到“希望跟烏克蘭一樣，我們不需要美軍幫忙”，林郁方再批，俞沒有資格講這種話，身為外交官用字非常不精準，應該要講兩岸共同維護區域和平、相信大陸有智慧，尤其不要跟烏克蘭對比。