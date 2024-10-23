朝野總預算僵局　吳宗憲：綠提“釋憲”傷自己

國民黨籍“立委”、司委會召委吳宗憲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）明年度政府總預算在“立法院”藍白聯手封殺下5度卡關，“行政院長”卓榮泰揚言向“憲法”法庭提“釋憲”，更暗喻倒閣、解散“立院”。中國國民黨籍“立委”吳宗憲向中評社表示，其實卓榮泰、民進黨可以去提“釋憲”，除了“憲法”法庭不會受理外，也形同打臉以前的老農津貼等法案，民進黨會自己元氣大傷，反正民進黨心中永遠衹有政治攻擊，國民黨就是做對台灣最有利的事。



“立法院”司法及法制委員會召委吳宗憲23日邀請“司法院”代理秘書長黃麟倫、“法務部長”鄭銘謙等列席就“如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障”進行專題報告。吳宗憲會後接受中評社訪問。



對於朝野因總預算案，僵持不下，卓榮泰拋出可提“釋憲”外，也在臉書發文“點菜說”，被解讀暗喻可“倒閣”、解散“立院”。



檢察官出身的不分區“立委”吳宗憲表示，若“行政院”想要去“釋憲”就去“釋憲”吧，反正只會打臉自己，他認為只會對“政院”自己元氣大傷，因“憲法”法庭根本不會受理這件“釋憲”案，若受理的話，代表以前其他比如老農津貼等法案，統統都是“違憲”，那民進黨還要背負這麼大政治責任嗎？



吳宗憲舉例，關於原住民保留地禁伐補償條例，“政院”與“立院”版本也只差10幾億元新台幣，這已進入到“政院”只在乎面子問題，根本不是對錯問題。卓榮泰與民進黨只是在虛張聲勢，卓榮泰若想要協商，就好好坐下來談，別以為人家看不懂，大家一聽就知道真偽，國民黨還是期待協商成立。