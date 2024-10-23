基隆綠議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押禁見

民進黨基隆市議員張顥瀚是民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長時的秘書，2018年參選議員成功，2022連任。（照片：張顥瀚臉書） 中評社台北10月23日電／民進黨籍基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官偵訊後聲請羈押。基隆地方法院今早開庭審理後，法官以其涉犯本刑7年以上重罪，並有串證之虞，裁准羈押禁見。



張顥瀚是民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長時的秘書，2018年參選議員成功，2022連任，被外界視為是林的嫡系子弟兵。林在今年6月號召民眾罷免基隆市長謝國樑時，張顥瀚率先響應，在服務處提供連署服務。



檢察官昨天指揮廉政官前往張顥瀚服務處搜索，並將張和陳姓助理帶回製作筆錄後，移送基隆地檢署偵辦。檢察官復訊後聲押張顥瀚，陳姓助理10萬元交保。



張顥瀚為基隆市中正區市議員，具法律背景、問政犀利，常上政論節目評論時政，並曾擔任基隆市議會民進黨團總召。張於2018年初次參選勝選後，2022再度連任成功。



基隆地檢署23日發布新聞稿表示，檢察官陳筱蓉指揮“法務部”廉政署偵辦基隆市張姓議員涉嫌自2019年1月間起，以“利用親友為人頭虛報助理費”及“浮報助理薪資”等方式，向基隆市議會詐領公費助理費案件，於2024年10月22日指揮“法務部”廉政署人員持基隆地方法院所核發之搜索票執行搜索5處，復經訊問被告3人及證人4人後，檢察官認張姓議員涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物、刑法第214條之使公務員登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，並有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，且所犯利用職務機會詐取財物罪為最輕本刑5年以上之罪，向法院聲請羈押禁見，另諭知陳姓被告以新台幣10萬元交保，李姓被告請回。



基隆地方法院於今日上午召開羈押庭後，裁定准予羈押禁見。