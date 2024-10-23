朱立倫下達動員令明挺藍黨團　反制青鳥

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜明天下午將就明年度總預算再度召集朝野協商。國民黨主席朱立倫今天在中常會發出動員令，他強調，很多原住民、醫護人員、農民明天都希望站上街頭，國民黨將結合這些人一起力挺國民黨“立法院”黨團，希望站在弱勢民眾的角度，讓“行政院”懸崖勒馬，尊重當初“立法院”的決議。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元；第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元；第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元，但這三項修正“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立法院”封殺總預算案。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此表示，“立法院”上會期通過的法律、決議案，都是民意的展現，尤其上會期國民黨最重視的弱勢族群，長期遭受不公不義對待，應該合理給予補償、解決問題，其中原民住因為土地被限制、禁伐，理應給予補償。



朱立倫說，但目前每一位原住民所得到的補償每公頃衹有4萬多元，上會期“立法院”經民進黨“立委”提案及在野黨支持通過修法，並由“總統”公告後，政府卻不願意編列這筆20幾億元的預算。明年度“中央政府”總預算達3兆1000多億元，較今年度增加4000多億，增加的零頭都要比這20幾億多，“行政院”卻不願編列，完全沒有尊重法律與“憲法”的觀念，更是對原住民充滿沙文主義。



朱立倫也提到，“立法院”朝野黨團在上會期還通過主決議，要求針對農民公糧收購價格從26元提高到31元，這個價格已經有13年未做改變，如今社會物價已經調漲很多，民進黨竟然說做不到，根本就是標準的欺負農民。



朱立倫還指出，醫護人員辛苦，長期受到壓榨，選前賴清德說要把健保點值調高到1點1元，“立法院”三黨考量健保財務負擔，決定從每1點0.95元開始做起，但政府今天面對血汗醫護人員還是不願意調整，讓大家都看得非常清楚，選前一張臉，選後又是另一個鴨霸、傲慢的態度。



朱立倫強調，明天民進黨將發動群眾力挺“行政院”，原住民、醫護人員與農民難道不能發出心聲？很多原住民、醫護人員、農民都希望站上街頭，國民黨將結合這些人明天力挺國民黨團，希望站在弱勢民眾的角度，讓“行政院”懸崖勒馬，尊重“立法院”決議。