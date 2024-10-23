民眾黨27日辦搞鬼集會聲援柯文哲

民眾黨召開記者會，由民眾黨發言人李頂立宣佈活動主題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲9月5日因京華城圖利案遭羈押禁見，將屆滿2個月羈押期限，民眾黨將在27日舉辦萬聖節集會遊行活動，號召支持者一起上街頭，一方面聲援柯文哲，一方面宣傳賴清德執政亂象“鬼故事”。



民眾黨預計12月7日舉行第三屆黨代表選舉，2025年1月舉行中央委員選舉。針對外界有評論，柯屆時無法參與，各方勢力將蠢蠢欲動。民眾黨發言人吳怡萱表示，黨內運作如期舉行，黨代表選舉本來就會有非常多人踴躍報名，這本來就是積極參與黨務的表現，不用刻意去放大解讀，一切按照既定計劃，如期舉行。



據指出，民眾黨估10月27日的萬聖節集會活動會有逾千人參與。柯剛被羈押時，民眾黨9月8日傾全黨之力舉辦集會活動，原預估約2000人參加，最終有2萬人到場力挺柯文哲。



民眾黨評估，若檢廉27日若有更進一步聲請延押或起訴柯文哲，不排除社會不滿的氛圍將再攀高峰。



民眾黨10月27日將在台北市中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，抨擊執政黨搞鬼，不分節日天天來，並且向支持者募集“鬼故事、鬼片”，要讓政府胡亂搞事的妖魔鬼怪無所遁形。集會活動有五大內容，包括入口拱門意象、鬼妝DIIY、三大主題裝置體驗區、糖果與紋身貼紙製作，及舞台暢談“賴政府”鬼故事



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌曾在直播中宣傳該活動，邀請支持者踴躍參加，並稱“我儘量cosplay，但當天可能有更大的動作要進行”。外界猜測民眾黨正在等待台北地檢署進一步是否延押或起訴的動作，再拍板定案集會遊行的後續動作。



民眾黨23日中午舉行中央委員會，會後召開中央委員會轉述記者會，由民眾黨發言人李頂立、吳怡萱出席。



民眾黨主席柯文哲9月5日因京華城圖利案羈押禁見，已快滿2個月的法定羈押期限，外傳台北地檢署下個禮拜將聲請延押。