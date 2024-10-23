藍明動員圍“立院”監督總預算　國民黨嗆賴

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）“立法院”明天將再度針對總預算僵局進行朝野協商，中國國民黨將動員群眾在外場聲援“立法院”黨團，國民黨文傳會主委李彥秀今天受訪表示，明天會有許多團體為這一段時間民進黨對他們的踐踏共同站出來，國民黨將號召支持者一起響應。至於動員人數會有多少，目前沒有預估，但會讓賴清德與“行政院長”卓榮泰感受一下民意的力量。



李彥秀提醒“賴政府”，如果要讓政府總預算案儘快審查，“球還是在‘行政院’身上”，在野黨與“國會”無法審查“行政院”送來的“違法預算”。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對明天的朝野協商發出動員令力挺國民黨團，李彥秀在中常會後受訪時表示，明日活動是由許多原住民朋友向原住民“立委”反映，大家希望站出來，表達不滿“立法院”上會期已經通過修正原住民禁伐補償條例，“行政院”編列預算時，卻是這樣的操作，後續國民黨中央與“立法院”黨團都會全力支持配合。



她強調，對於這次總預算案國民黨有3大訴求，包括原住民禁伐補償應按法律編足每公頃6萬元，健保點值要達到每1點0.95元，以及提高公糧收購價格。



對於外傳明天“青鳥”也會在“立法院”外集結，是否會擔心兩邊發生衝突狀況？



李彥秀表示，她相信國民黨的支持者都是最良善的，大家就是把民意訴求讓卓榮泰與賴清德聽到，不要選前看到、聽到，選後就把自己關在府裡，閉著耳朵不聽。



媒體也詢問，如果“行政院”再次提出“釋憲”，國民黨是否已備好方案？李彥秀說，後續就等“行政院”出球後，再做討論與處理。