勞動黨爭取恢復台灣光復節為法定假日

勞動黨祕書長王武郎講話帶喊口號。（中評社） 中評社台北10月23日電／“立法院”內政委員會今天召開“紀念日及節日實施條例草案”公聽會，勞動黨暨社會各界團結紀念台灣光復79周年籌備會近20名各團體的青年代表，前往“立法院”群賢樓外表達訴求，要求恢復台灣光復節為法定假日，藉以匡正歷史正義！弘揚民族主體。



全體代表也邀請民進黨、中國國民黨、台灣民眾黨三黨黨團參加10月25日在中山堂暨凱道舉辦的光復節紀念活動，以對歷史、對人民負責。



勞動黨祕書長王武郎表示，目前“立法院”各黨團委員都從其自身利益片面的局部觀點來討論此一草案，而缺少從台灣整體的歷史的社會的觀點來看法定假日的意義，忽略了台灣光復節的重大歷史與現實意義。勞動黨每年台灣光復節時皆要求應恢復為法定假日，反對民進黨當年砍勞工七天假，不僅具有縮短勞工全年實際工時的作用，在當前兩岸關係緊張的局面下，恢復台灣光復節彰顯兩岸同屬一個中國的法理與歷史事實，也具有緩和情勢的特殊意義。



台灣民眾文化工作室主任許孟祥，介紹了現場所佈置多幅“反殖民與台灣光復，日據時期台灣歷史圖文展”圖片，並指出在“台獨”與“獨台”政客操弄，使得台灣社會失去了民族心與祖國情，是兩岸當前走向危機爆發的根源。禍首罪魁當然是戀殖親帝的“台獨”分離主義，而對去歷史反民族舉措噤聲不語的在野力量，不正是執政當局背棄人民的最大幫兇嗎？台灣社會需要補破網，將喪失的民族認同及精神補回來。



台灣地區政治受難人互助會秘書長張曉霖呼籲，台灣光復節恢復法定假日，重點是要紀念台灣愛國的先賢先烈，如李友邦、林正亨、鍾浩東等，前往祖國大陸投入抗日戰爭，奪回乙未割台失去的中國領土的光榮歷史，因此我們敬告“賴政府”遵守“憲法”一中，繼承台灣先民堅守領土完整的使命，回復台灣光復節為法定假日外，政府也必須公開舉辦紀念活動，讓我們的民眾記得這個光榮歷史。