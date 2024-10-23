台首家病毒載體廠開幕　郭智輝：政府會支持

郭智輝今日出席啟鴻生技新廠開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月23日電（記者 盧誠輝）台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技公司今日在新竹生物醫學園區的新廠開幕，“經濟部長”郭智輝表示，啟弘能夠發展成一個具國際競爭力的病毒載體製造廠，證明政府對生技產業持續的努力與支持，未來台灣生技產業的發展相當令人期待。



啟弘生技公司今日在新竹縣竹北市的新竹生物醫學園區舉辦新廠開幕啟用典禮，包括郭智輝、致茂董事長黃欽明、新竹科學園區管理局長陳宗權、財團法人生物技術發展中心代理執行長陳綉暉、啟弘生技董事長阮大同等人都到場剪綵。



郭智輝在致詞時指出，在政府生技產業政策的引導下，一個研發技術團隊經由科專計劃的支持及生技中心的蘊育，啟弘能夠發展成一個具國際競爭力的病毒載體製造廠，證明了政府對生技產業持續的努力與支持。而啟弘竹北新廠是台灣首家GMP的病毒載體商業用量產廠，座落於台灣生技產業聚集的新竹生醫園區，代表著台灣細胞與基因治療產業製造能力，已從臨床試驗用藥擴展至商業用規模。



啟弘生技董事長阮大同表示，啟弘生技將以竹北商業用量產廠、汐止先導工廠、以及日本千葉縣製程開發實驗室為基地，全力拓展日本的細胞與基因治療市場，致力成為亞太病毒載體CDMO的領導品牌。而竹北廠的產值最大規模可達新台幣20億到30億元，初期會先做製程開發，未來再進入量產。



根據外媒報導指出，全球病毒載體製造市場預計從2023年的55億美元，增加至2028年的128億美元，年復合成長率達18.2%。而啟弘生技這次投入逾新台幣8億元蓋新廠，就是為了搶食全球病毒載體製造市場的大餅，期盼台灣生技產業能在國際市場占有一席之地。