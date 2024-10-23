台鹽綠能爆發弊案　郭智輝快閃新竹未再回應

郭智輝今日到新竹生物醫學園區出席啟弘生技新廠開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月23日電（記者 盧誠輝）台公營事業台鹽實業轉投資的台鹽綠能，被爆2年虧損高達新台幣2.5億元，曾任民進黨“立委”的前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等5人涉特別背信等罪嫌重大且有串滅證之虞，22日被聲押禁見。“經濟部長”郭智輝今日下午到新竹出席剪綵活動，僅短暫停留約20分鐘就快閃離開，未再針對台鹽綠能弊案多做發言。



啟弘生技公司今日在新竹縣竹北市的新竹生物醫學園區舉辦新廠開幕啟用典禮，包括郭智輝、致茂董事長黃欽明、新竹科學園區管理局長陳宗權、財團法人生物技術發展中心代理執行長陳綉暉、啟弘生技董事長阮大同等人都到場剪綵。



郭智輝今日上午受訪時被問及台鹽綠能弊案時表示，“經濟部”會依法行政，若有不法、決不寬恕。“經濟部”常務次長連錦漳則指出，“經濟部”在2023年就已發現問題，主動調查後移送檢調，證據到哪就辦到哪，“經濟部”一定是依法，不會縱容。



台綠是台鹽轉投資事業，被爆2年虧損2.5億元，民眾黨“立院”黨團從去年就緊追台綠弊案，陸續質詢“經濟部”要求調查，更爆陳啟昱、蘇坤煌等人大撈光電財，涉嫌掏空公司。針對台綠營運虧損，未來是否調整營業內容？“經濟部”表示，台綠雖是台鹽轉投資事業，但每個都是法人，要由公司董監事開會決定，不是台鹽可以控制的。台綠未來何去何從，要由台綠董事會決定，“經濟部”只是負責行政督導，所以是發現不法才介入，介入後發現有必要就送檢調。



該案陳啟昱的兒子任職鴻暉國際科技公司，這次也與老闆等人一同傳喚到案，經檢察官訊問後，將他請回。



陳啟昱，曾任民進黨中執委、“立委”、高雄市副市長，早年隸屬民進黨新潮流，後加入陳水扁的“正義連線”，2010年被陳菊延攬為副市長，之後一度加入三立董事長林崑海的派系“湧言會”，也曾參與“正國會”運作。後因農舍遭爆違法，宣布退黨。