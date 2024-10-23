台鹽綠能2年虧2.5億　前董座陳啟昱遭聲押

陳啟昱。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／具有公股的台鹽實業轉投資的台鹽綠能被爆2年虧損高達新台幣2.5億元，台灣民眾黨“立法院”黨團日前踢爆曾任民進黨“立委”的前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等綠營權貴涉弊大撈光電財後，台南檢調22日兵分32路，大舉搜索台鹽綠能、台鹽實業及相關涉案人住居所，並傳喚陳啟昱、蘇坤煌等19位被告及15位證人到案，訊後將移送南檢復訊。漏夜偵訊後，陳啟昱、蘇坤煌等5人涉特別背信等罪嫌重大且有串滅證之虞聲押禁見。



陳啟昱曾任民進黨中執委、“立委”、高雄市副市長，早年隸屬民進黨新潮流，後加入陳水扁的“正義連線”，2010年被陳菊延攬為副市長，之後一度加入三立董事長林崑海的派系“湧言會”，也曾參與“正國會”運作。後因農舍遭爆違法，宣布退黨。



據調查，台鹽綠能投資台南、嘉義等地光電，與廠商合作“代辦轉手”，金流複雜，除有廠商未到案，部分帳證消失，加上陳啟昱等人供詞不一而遭羈押禁見。陳啟昱的兒子任職鴻暉國際科技公司，也與老闆等人一同被傳喚到案，經檢察官訊問後，將他請回。



此外，陳啟昱等人還另涉與光電業者共謀浮報工程款項，從中獲利上千萬元，並安插人馬在下包的光電工程公司，再透過“違約”、“賠償金”等名目，從台鹽綠能搬錢賠給自家廠商。



媒體報導，台南地檢署22日指揮“法務部調查局”南部機動工作站、台南市調查處等專案小組，持法院核發搜索票至台鹽綠能公司營業處所等32處，執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人、證人15人。



南檢連夜偵訊，今天清晨認定前台鹽綠能董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人涉犯證劵交易法特別背信及刑法使公務員登載不實等罪嫌，犯嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。



另外，台鹽綠能、鴻暉國際、晁暘開發等公司被告員工中，戴姓被告以新台幣30萬元交保，2名張姓被告、伍姓被告各以20萬元交保，陳姓被告、賴姓被告各以10萬元交保。其餘被告及證人請回。



檢調追查，台鹽綠能公司前董事長陳啟昱任內，公司疑似藉由執行種電，與鴻暉國際、晁陽開發等2家土地開發商，簽下上百公頃的光電租賃契約的過程中，涉嫌不法。