藍召集選罷法協商朝野吵成一團　不歡而散

內政委員會針對《公職人員選舉罷免法》召集黨團協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月23日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今天下午對《公職人員選舉罷免法》召集黨團協商，民進黨團派出10名綠委出席大軍壓境，狂轟藍營修法要強渡關山，今天協商只是走過場，藍綠雙方互相插嘴，協商過程吵成一團。



為了反制綠營可能發動的罷免大戰，國民團提案修正《公職人員選舉罷免法》，要求罷免連署書應附上連署人身分證正反面影本，若未附上，連署書將被選委會刪除。由於台灣詐騙案猖獗，附上身分證會使選民擔心個資外洩，藉此降低選民連署意願，同時也能防堵有心人士大量抄寫抄寫連署書策動罷免案。



對於法案修正，黨團若有不同意見，按照“立法院”議事程序，先由提案修法的黨團召集協商。若沒有結論，再提報給“立法院長”韓國瑜召集朝野協商。若韓國瑜主持的協商也無結論，即可送入院會投票表決。



今日黨團協商一開始，藍綠就吵成一團，綠營質疑，今天黨團協商都還沒開始，韓國瑜就已經排定明天下午要對選罷法進行朝野協商，是不是今天的黨團協商本就預設只是走過場，然後明天直接給韓協商，協商破局後周五院會直接表決二讀、三讀。



“立法院”內政委員會今日下午針對“《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案”召集黨團協商，主席為國民黨團書記長林思銘，出席委員包括藍委王鴻薇、許宇甄、林倩綺、翁曉玲、丁學忠；綠委吳思瑤、蔡易餘、洪申翰、王美惠、沈伯洋、張雅琳、張宏陸、蘇巧慧、李柏毅、陳培瑜；白委麥玉珍。



國民黨團算上主席林思銘共6名藍委現身協商，人數不如綠委，聲勢略遜一籌。



吳思瑤協商時表示，今天下午收到協商通知，明天下午韓國瑜也安排要針對選罷法召集朝野協商，這是不是預先跳過程序，是不信任林思銘的協調能力，還是國民黨團認定今天的黨團協商就是過水呢？

