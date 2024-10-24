陳學聖析藍綠白消長　示警賴已侵蝕藍

國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月24日電（記者 張穎齊）台灣民意基金會近日發布最新民調，民進黨支持度31.1%，中國國民黨25.3%，台灣民眾黨12.6%，賴清德獲49%支持。國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問分析，賴清德因雙十演講屢向“中華民國”靠攏，已侵蝕到國民黨，企圖搶奪藍軍神主牌，國民黨必須警戒，一定要團結集體應戰，甚至可學習過去民進黨的作法，從在野、地方來包圍執政、“中央”。



陳學聖，出生於台北市，台灣大學政治學系學士、淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，歷任記者、2屆台北市議員、電視節目主持人、4屆“立委”、國民黨中常委、桃園縣文化局長、國民黨桃園市黨部主委等。現為國民黨智庫“國政基金會”教文體育組召集人。



台灣民意基金會21日發表10月份“政黨支持傾向”調查，相較於9月民調，10月各政黨的支持率變化，分別為：民進黨從35.5%下跌至31.1%，滑落4.4%；國民黨從23.2%上升至25.3%，提升2.1%；民眾黨從12%上升至12.6%，提升0.6%。



該基金會22日再發布民調，賴清德處理大事方式獲49%贊同，38%不贊同。和上個月相比，贊同者上揚2%，而不贊同者下滑0.8%。至於國民黨籍“立法院長”韓國瑜好感度上揚至44.5%，相較於5年前，對韓國瑜好感者上揚20%；至於反感方面為23%，與5年前相比已減少26.2%。



陳學聖表示，賴清德屢屢向“中華民國”牌靠攏，有發揮短期影響，但也招致獨派大老辜寬敏遺孀王美琇批評，代表賴從過去的“台獨”論述，已然在修正中，想藉“中華民國”的殼上市“台獨”，這與過去李登輝做法一樣。但賴的真心想法為何？賴只是在騙票，不惜靠攏“中華民國”來得罪獨派，企圖增加中間選民支持度，選民要好好檢視，繼續觀察賴的後續言論。



陳學聖向中評社說，賴清德不避諱、強調“中華民國建國113年”，是想把國民黨的祖宗牌位給拿走，當國民黨的神主牌“中華民國”牌被拿走後，要如何與民進黨對抗？賴清德主導了話語權，殊不知“中華民國”是國民黨所創立的，國民黨如今沒佔到好處，被賴清德接收了“中華民國”史觀，對國民黨是一大挑戰，國民黨必須要有非常積極的對策。