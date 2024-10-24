原民藍委林倩綺：民進黨政府欺負善良原住民

原住民阿美族的國民黨籍“立委”林倩綺接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月24日電（記者 張穎齊）“立法院”上會期通過修法，將原住民禁伐補償從新台幣3萬元提升至6萬元，“行政院”卻未編列預算，引發在野不滿進而杯葛明年度總預算。原住民阿美族的中國國民黨籍“立委”林倩綺接受中評社訪問表示，民進黨貶抑原民，認為原民善良、票少、好欺負，試圖撕裂原民族群，愈搞愈糟，已徹底傷透原住民的心。



林倩綺表示，不解“行政院”、民進黨團到底在搞什麼？是否認為原民人少、票少，還是覺得選票也不足以影響大選？《原住民保留地禁伐補償條例》最初就是綠委自己提的版本，現在又反對，難道是亂送一通？這對山地原住民影響可能還好，但對平地、都會區原民來講，事關重大，民進黨撕裂原民，2名綠營的原民“立委”應該也要捍衛才對吧？如今邏輯不通，非常傷原民的心。



林倩綺，原住民阿美族，出生於高雄市，美國華盛頓大學音樂藝術博士、伯克利音樂學院碩士。曾任新北市政府原住民族行政局長、高雄縣政府文化局長、南華大學旅遊管理學系助理教授、“考試院典試委員”。是風帆運動好手。



林倩綺表示，原民保留地禁伐補償要從每公頃3萬元提高到6萬元，這是民進黨最初提的版本，藍綠白三黨都贊成通過，這對原民權益很有保障，豈料如今“行政院”反彈很大，民進黨團在協商中提議先只提升到4萬元，“行政院長”卓榮泰居然還說要思考提出“釋憲”，“政院”的說詞愈來愈奇怪、離譜。



林倩綺向中評社說，行政單位要依法行政，6月就通過的條例，結果卓榮泰揚言提“釋憲”，此言令人訝異，還說排擠到其他預算，用這種錯誤又惡質的話術。今年“中央”總預算是史上最高，高達3兆元，裏頭卻有太多媒體文宣費，如此多的浮編情形，卻要排擠20幾億元的禁伐補償預算，實在傷人。



她說，隨著物價指數提高，禁伐補償很久沒調整，當初所有藍綠無黨的原民“立委”，都全力支持，甚至全院藍綠委也都通過的法案，現在竟不要依法行政，甚至還要動用到原住民族綜合發展基金，搞到基金呈現“負”的。

