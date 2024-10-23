藍批非核家園只為種電搬錢　比詐騙還好賺

台南市議會國民黨團23日轟綠營“摸蛤仔兼洗褲，‘國庫’通綠黨”，推非核家園只是為了“種電搬錢”。（照:國民黨團提供） 中評社台南10月23日電／台鹽綠能前董事長、前“立委”陳啟昱涉浮報工程款，五鬼搬運給自家廠商，導致台綠2年就虧損新台幣2.5億元，今遭羈押禁見。台南市議會國民黨團23日手持“摸蛤仔兼洗褲，‘國庫’通綠黨”手牌，痛批民進黨推非核家園只是為了“種電搬錢”，讓民進黨政權得以延續，此種手法“比詐騙還賺”。



根據《中時新聞網》報導，國民黨台南市議會黨團副書記長林燕祝、李中岑及發言人蔡育輝、蔡宗豪、王家貞表示，民進黨前中執委郭再欽及光電廠商蔡清旭等人，在學甲埋爐碴汙染農地，不法獲利高達新台幣21.6億元，又用人頭買地，利用虛假文件，向銀行詐貸3億多元。檢調日前兵分18路擴大搜索，並以蔡清旭有串證和逃亡之虞聲押獲准。



黨團還說，檢調22日又兵分32路搜索台鹽綠能、台鹽實業和前董事長陳啟昱等人住居所，此案涉及陳啟昱利用職務之便成立台綠，在鴻暉國際、晁陽開發等土地開發商的協助下，在台南、嘉義、高雄等地簽下百餘公頃光電租賃契約；其中，與郭再欽一起涉及詐貸案的蔡清旭也參與台綠弊案，陳啟昱大量安插民進黨權貴種電，並浮報工程款，五鬼搬運給自家廠商，導致台綠2年就虧損2.5億元，檢方也聲押陳啟昱等5人。



黨團認為，民進黨的非核家園政策，讓台電2024年底全國20年支付買綠電金額高達2兆4000億元，不僅台電喊破產，長期供電還不穩定，全台各縣市頻跳電，更發生多次全台大停電，此時民進黨才終於坦承，北部電力供需短差200億度。最讓人心寒的是，“經濟部”還估算，台灣發展AI用電5年內將增加到8倍，“賴政府”還敢說台灣不缺電？



黨團怒批，台南市太陽光電發電占全台20.668%，目前全台南種電面積為2147.24公頃，檢方先前起訴的力暘集團非法小二甲案，種電面積只有81.38公頃，不法獲利就高達91億2601萬8763元，如今看來應該還有其他類似非法小二甲種電案將陸續曝光？背後利益將更為驚人。