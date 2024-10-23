2024鬧熱關渡節　26日開趴共創文藝盛宴

“踩街遊行”充滿地方民俗色彩。（關渡文化藝術基金會提供） 中評社台北10月23日電／“2024鬧熱關渡節”將於本月26日在關渡棧橋碼頭水岸公園登場，這項盛典邁入第10屆，以“食歲”為主題，感謝土地帶來豐饒與平安；活動邀集學校、社區、機關團體與企業，推出“森林市集”、“踩街遊行”、“社區匯演”、“開幕演出”、“北藝大藝陣”，共創文化藝術盛宴，活動精采滿檔。當天完成限時活動可獲得關渡宮加持的平安米、平安水，以及10週年“甘豆冊”新書。



關渡文化藝術基金會表示，有看、有玩，當然也有吃！今年首度推出“關渡宴”體驗餐桌，聯合15間地方店家將關渡搬上餐桌，從餐桌布置、食器設計到料理擺盤，每個細節都展現出關渡的獨特風貌，讓賓客猶如探索般享受感官與味覺的雙重饗宴。



“踩街遊行”今年重磅回歸，裝扮隊伍遊走大秀舞姿。由歷史悠久擁有深厚信仰文化的關渡宮二媽引領隊伍，以吸睛的裝扮大秀舞姿遊走地方巷弄；音樂家陳明章帶著他的樂隊“福爾摩沙淡水走唱團”，攜手關渡國小管樂團，共譜“關渡之歌”開幕演出；北藝大的藝陣匯演，由青春無敵的藝術學院結合傳統與創新的演出，歡慶整個秋夜。



“森林市集”選在河畔草地區舉行，融合關渡自然景觀打造森林秘境氛圍，匯集關渡特色攤位與互動體驗，從在地小農、手作坊、教育推動及義賣攤位，深入瞭解關渡文化。



主辦單位關渡文化藝術基金會指出，“鬧熱關渡節”於2015年由台北藝術大學創辦，希望拓展與地方的連結，2020年起，台北藝術大學校長陳愷璜進一步推動與地方合作，成立關渡基金會接手舉辦。今年邁入第5個年頭，首度邀集地方15店家呈現10道創意料理的3場“關渡宴體驗餐桌”活動，推出1天就額滿，即將於11月16日至12月8日於華碩立功大樓舉辦成果展覽。



26日將在關渡棧橋碼頭水岸公園進行的“鬧熱關渡節”活動，除了“森林市集”、“踩街遊行”、“社區匯演”、“開幕演出”、“北藝大藝陣”等，還有公共藝術《坔坔》。策展人鍾永豐以“濕地”為題，邀請關渡地區10位藝術家與社區夥伴共創藝術作品，包括鍾永豐、李承宗、孫紹庭為自然公園志工製作的新曲《化身》；王俠軍、時藝關渡碼頭貨櫃市集為社區居民籌劃充滿詩意與美學《關渡五感・五行關渡》茶席；韓淑華與多寶藝術學堂藝術家們取材自濕地的創作。