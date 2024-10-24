中評關注：拆樑敗、親信紛出包　林右昌危矣　

民進黨秘書長林右昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月24日電（記者 張穎齊）民進黨秘書長林右昌近期多事之秋，適逢罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑失敗後，近日又爆出嫡系子弟兵、民進黨籍基隆市議員張顥瀚涉貪遭押，昔日大將曾姿雯的丈夫陳啟昱也涉台鹽綠能爆發光電弊案遭聲押，前部屬海科館長陳素芬還被爆職場霸凌爭議，面對多樣負面消息，且都集中23日，難免使人懷疑背後有何種力量？林右昌的政治路將步入荊棘。



林右昌為前基隆市長，曾創下2018年10萬2167票、基隆市長選舉史上最高票、唯一民進黨連任的紀錄保持人，更曾代理過民進黨主席、任“內政部長”，前程似錦，在蔡下賴上後，又擔任黨秘書長，更試圖布局2026新北市長，是黨內明日之星。



但林右昌卻遭逢多事，2022基隆市長選戰輔選蔡適應挑戰謝國樑失利，2024輔選民進黨籍基隆市議員鄭文婷挑戰基隆市“立委”失利，甫於10月13日結束的謝國樑罷免案未通過，連吞三連敗，使得林右昌蒙上多層陰影，未能守住大基隆區出身的賴清德本命區，頗失顏面。



豈料最近多件司法、行政爭議又纏上林右昌，除了被國民黨質疑涉嫌圖利東岸商場外，林右昌昔日在基隆市長任內的幾名親信也出包，過去麾下的觀光及城市行銷處長曾姿雯的丈夫、台鹽前董事長陳啟昱被爆出涉入綠能光電弊案，23日被依涉違反證劵交易法特別背信罪嫌及使公務員登載不實等罪嫌，聲押禁見。無獨有偶，同日林右昌的昔日秘書、子弟兵張顥瀚也因涉嫌詐領助理費、被基隆地檢署依涉貪羈押禁見。此外過去麾下的教育處長、現任海科館長陳素芬更被爆疑似職場霸凌。



同一天內，林右昌的3名子弟兵、親信人馬，均被爆出重大負面消息，時機之巧合，令人起疑竇。林右昌是“正國會”的二把手，曾是精神領袖游錫堃的子弟兵、大師兄林佳龍的師弟，又擔任多名民進黨主席辦公室的幕僚，性格謹慎，處事圓滑，與多方派系交好，蔡英文執政時期深受信任，即便到賴清德執政，也獲任黨秘書長一職。

