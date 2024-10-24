蕭仁傑：台官方戰時儲糧計劃意義不大

中興大學行銷學系副教授蕭仁傑。（中評社 資料照） 中評社台中10月24日電（記者 方敬為）台官方推戰時糧食安全計劃，將投入農地復耕，增產甘藷等雜糧。中興大學行銷學系副教授蕭仁傑接受中評社訪問表示，台灣是海島，地狹人稠，農地面積有限的情況下，坦白說，戰時儲糧計劃的制定，意義不大，首先雜糧生產的量很難大幅度擴充，此外，一旦面臨封鎖，按照當前的情況，最多就是7個月的糧食儲量，試想俄烏戰爭打了2年多，若台島周邊海域長期被封鎖，縱使提升糧食儲量也難以支應。



蕭仁傑，美國維吉尼亞理工大學行銷學博士，曾任台灣農業產學聯盟執行秘書、美國行銷學會地區聯絡人、育達商業技術學院行銷與流通學系主任、育達商業技術學院企管系主任、美國維吉尼亞理工大學商學院客座助理教授等職。



“農業部”23日提交“立法院”書面報告戰爭時期糧食計劃，除了稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜；另為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，飼料庫存要可支持養殖3個月以上。



“農業部”說明，為確保糧食供應安全，除適時調度釋出庫存外，也規畫調整農漁畜產品生產計劃，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖（含埤塘）等，以滿足糧食需求。



對於台官方戰時糧食儲備政策，蕭仁傑表示，台灣訂定的糧食自給率是40%，但長年來都未達標，去年僅30%，最大問題在於，耕地面積不足，加上經濟效益有限，農民沒有耕種意願，所以除非政府祭出高價收購額，否則要提高雜糧產量，有結構性的困難需要突破。



蕭仁傑指出，台灣的農業雖然發達，但主要是以技術為導向，從不是生產為導向，台灣是以發展精緻農業為主，而非大規模的量產型農業，所以在糧食自給率方面一直無法有效提升，現在拋出戰時糧食安全規劃，可是在農業整體結構未能改變的情況下，可能在實際執行上會有所障礙，甚至無法立即實踐。