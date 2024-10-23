高雄警局長及分局長備詢　全舉手贊成死刑

藍議員李雅靜23日質詢時要求高雄市警察局長林炎田（站立者）及所有17個警分局長，若贊成死刑請舉手，結果所有人都舉手贊成。（圖：高雄市議會直播） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）上月“憲法”法庭針對死刑進行“釋憲”，遭質疑廢死。高雄市議會23日進行警消衛環部門質詢，中國國民黨籍高雄市議員李雅靜質詢時，要求高雄市警察局長林炎田及所有17個警分局長，若贊成死刑請舉手，結果所有人都舉手贊成。李雅靜也表示，擔心司法與執法脫節，讓治安雪上加霜，司法公正受挑戰，更威脅全體社會安全。



《“憲法”法庭113年憲判字第八號判決》（通稱死刑“釋憲”案）9月20日結果出爐。歷經5個月評議，“司法院憲法法庭12位大法官宣告“死刑部分合憲”，但須限縮適用範圍，墊高了判處死刑的門檻。此舉也引發“實質廢死”質疑。



高雄市議會23日下午進行警消衛環部門質詢，李雅靜質詢時要求高雄所有17個警察分局長進入議事廳，並詢問支不支持死刑，若支持死刑的人請舉手，結果包含警察局長林炎田及所有分局長皆舉手表達支持死刑。李雅靜表示，除了民調顯示有高達8成民眾反對廢除死刑，今天也顯示基層執法人員與社會大多數民意是一致的，都認為死刑在現行法律體系中具有不可替代的威懾力與公平性。



李雅靜指出，警察同仁每天冒著生命危險逮捕犯罪者，確保社會的安全與秩序，若當法院最終判決死刑卻遲遲不執行，或面臨實質上廢除死刑的情況，是否會對警察的士氣產生負面影響？對此，林炎田表示，台灣是多元文化，尊重“憲法”法庭的“釋憲”結果，大多數民意是反廢死的狀況，他個人也是支持死刑。李雅靜追問，面對“釋憲”結果會不會影響員警士氣？林炎田回答，當然會有影響，但做好應該做好的，法律規定該做的，就全力在該做的範圍做好。



李雅靜也形容目前執政黨“半廢死、半死不活”的狀態，會讓肆無忌憚的人心態上認為殺人也不會被判死刑，導致治安雪上加霜，除對司法公正的挑戰，更威脅全體社會安全。