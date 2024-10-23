京華城土地遭扣　鼎越抗告成功高院發回更裁

京華城土地。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台北地檢署和廉政署偵辦柯文哲等人涉犯貪汙治罪條例案，北檢認為柯文哲、前台北市副市長彭振聲、及威京集團負責人沈慶京等人，涉嫌圖利京華城20%的不法容積率，估算不法利益達新台幣111億7023萬6000元，10月初向北院聲請扣押京華城子公司鼎越公司所有的京華城土地獲准。



台北市議會今日下午進行協商，達成決議若無公安疑慮，應立即停工京華廣場工程。



北檢偵辦京華城案，認為柯文哲等人涉違法圖利鼎越容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院今天撤銷原裁定，發回北院更裁。



台灣高等法院新聞資料指出，本案興建中的辦公大樓，經台北市政府核准容積獎勵率20%，但本件是否已符合刑事訴訟法第133條第2項所定“必要時”得扣押第三人財產的要件，原裁定未詳予說明，尚有違誤。



新聞資料指出，檢察官認為前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲有為京華城公司實行圖利違法行為，但京華城公司與鼎越公司各具法人格，鼎越公司何以屬於刑法第38條之1第2項第3款所稱取得犯罪所得的第三人，原裁定未妥適說明認定的理由及依據，也有違誤，因此撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。



京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，台北地檢署分案偵辦，並聲押柯文哲、彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應的助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。



北檢檢察官認定柯文哲、彭振聲等人涉違法圖利行為，讓第三人鼎越開發公司獲有建築容積獎勵率20%的不法利益，屬犯罪所得應予沒收，經估算不法利益達新台幣111億7023萬6000元。



北檢為保全日後追繳，日前向北院聲請扣押鼎越公司所有的台北市松山區西松段三小段156地號土地（京華城案土地）獲准。鼎越公司不服，提起抗告，由高院審理；高院今天做出裁定。