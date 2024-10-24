中評關注：柯美蘭嗆蔡壁如的恩怨情仇

柯美蘭19日在聲援柯文哲新竹場晚會中透露父親身體狀況不佳。（中評社 資料照） 中評社新竹10月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭近日在網路群組大嗆民眾黨籍前不分區“立委”、台中市政府顧問蔡壁如“閉嘴”，不要談話柯父病情，引發外界議論。據瞭解，白營內部對柯、蔡兩人褒貶不一，各有擁護者，但現都已不在民眾黨中央權力核心的兩人，究竟為何而鬥？恐怕是其來有自。



民眾黨19日在柯文哲老家新竹市舉辦聲援晚會，原本期待可以拉抬近期白營的低迷士氣，沒想到卻因柯爸住進台大加護病房、柯文哲探視，引發白營內部一連串的“黨內互打”，讓許多白營地方黨工與民代都相當傻眼。有白營人士直言，為了爭取“後柯文哲時代”誰來接棒當家，民眾黨不惜赤裸裸地把家務事搬上檯面當成八點檔在演。



而點燃這次民眾黨內茶壺風暴的人正是柯文哲胞妹、眼科醫師出身的柯美蘭。有白營人士不滿地說，最先對外透露柯爸身體狀況不好的也是她，後來因民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋太灑狗血被打臉，蔡壁如只是被動受訪出來緩頰，沒想到卻遭柯妹如此粗暴無禮的對待，實在有失厚道！但也有黨工認為，柯文哲是否探視過柯爸，根本輪不到蔡出來說三道四。



究竟兩人有什麼恩怨情仇？會讓柯美蘭如此大動肝火？



據瞭解，蔡壁如跟著柯文哲工作逾30年，柯家對她原本沒什麼成見，但隨著柯文哲步入政壇，蔡因被柯重用而鋒芒畢露，開始被冠上“葉克膜之母”和“民眾黨創黨之母”等封號後，逐漸引起柯家人的不滿，認為蔡只是個護理師和助手，憑什麼搶走柯的功勞？因此開始對蔡頗有微詞。



2022地方選舉則是另一個轉折點，當時擔任不分區“立委”的蔡壁如還是柯文哲身邊的大紅人，一手操盤各縣市選舉並大舉提名候選人，但卻在選前一個月因論文抄襲案請辭“立委”，重傷白營選情，最後選舉結果也不如民眾黨中央預期，蔡因此被視為“戰犯”，也被迫離開黨中央權力核心，獨自一人到台中開疆闢土。



但真正的引爆點則是2024“立委”選舉，民眾黨記取教訓，在全台僅提名11席“立委”，而2022新竹市長選舉因藍營禮讓現已退黨且遭停職的新竹市長高虹安，讓新竹市能藍白合併順利當選，藍白原有默契在2024“立委”選舉換白營禮讓藍營，沒想到後來柯美蘭卻執意參選，不僅打破藍白在新竹市原有的默契，也讓柯美蘭對此多所抱怨。

