綠訴求強化社會韌性　楊于勝：拒核電就免談

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”，全面加強備戰。台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，民進黨政府政策存在矛盾，不要核能，要如何確保四面環海的台灣維持戰時能源？甚至要到菲律賓蓋電廠再用電纜輸電回台，若兩岸發生戰爭，一定會被斷掉。



賴清德520就職後，設“全社會防衛韌性委員會”等三大委員會，日前在首次會議上便揭示將培訓40萬可恃民力。賴清德10月23日表達，中國大陸時常針對台灣軍演，台灣除提升“國防”戰力，也要推動全民防衛韌性，透過軍民合作，讓對方不敢“侵攻”台灣，達到和平目的，並非要反攻大陸或進行戰爭。



楊于勝接受中評社訪問表示，“40萬可恃民力”目前只見大框架，沒看到執行細節，從“內政部”管轄的範圍來看，可能比較是針對替代役人力，或許也將針對關鍵基礎設施的防護，包括水壩、水力發電廠、機場等交通樞紐，與醫療系統，但能不能滿足社會正常運作？標準又是什麼？這些計劃目前都還看不到。



楊于勝指出，“全社會防衛韌性”的主旨是要談台灣的韌性，但民進黨政府的政策卻存在“矛盾”，就拿最基礎的能源來說，台灣四面環海，戰時很可能運輸被切斷，儲油槽、天然氣儲存槽在飛彈襲擊下被摧毀，即便軍方的儲油槽埋在地下，也難保不會有炸彈之父、炸彈之母攻擊摧毀，要談韌性、要談持久，民進黨政府如何維持作戰能源？



楊于勝舉例說，俄烏戰爭中，一般發電廠都被攻擊，核電廠除外，但民進黨政府不想使用核能，這就是一個矛盾。甚至“經濟部長”郭智輝日前突發奇想，要到菲律賓蓋電廠，再把電透過海底電纜輸送回台，若兩岸發生戰爭，海底電纜一定會被斷掉，光是能源政策就是與全社會韌性相反的決策。若只是呼口號，會讓人比較擔憂，因為現實層面上確實有窒礙難行之處。