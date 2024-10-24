中評關注：朱立倫替韓國瑜助威固主席大位

國民黨主席朱立倫與立法院長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨黨中央黨部出手，號召民眾24日在“立院”外集結，支持藍黨團於朝野協商中替原住民、農民、醫護爭取權益，黨主席朱立倫也將親自到場。這場活動會將民眾的期盼匯聚到主持協商的“立法院長”韓國瑜身上，朱藉由拉抬韓，也在鞏固自己的主席大位。



“賴政府”明年度總預算遭到藍白聯手抵制，韓國瑜24日下午將再度為此召集朝野協商，就看屆時民進黨是否願意退讓，讓總預算可以實際進入審查。與此同時朱立倫也決定出手，號召原住民、農民、醫護到“立法院”外集結挺國民黨團，場內一邊協商，場外一邊搖旗吶喊助威，勢必會把壓力帶到民進黨身上。



而更重要的是，由於總預算遭到杯葛的主要原因包括“立法院”修法提升原住民禁伐補償、公糧收購價格以及健保點值，分別涉及原民、農民以及醫護的重大權益，是這三大族群非常有感的事項，朱立倫率眾聚集的動作，很容易讓主持協商的韓國瑜成為老百姓所期望的仲裁者，讓韓的聲勢進一步上升。



韓國瑜就任“立法院長”以來聲望走高，光芒蓋過黨內各路諸侯，就算是被視為2028強棒的台中市長盧秀燕，也因她的職務較不涉“中央”高層政治，使得盧近期在各方面的話語聲都不及韓國瑜。朱立倫此在這個時間點率眾替韓國瑜助威，也很有進一步把自己與韓綑綁的效果，因為韓能有今天的聲勢，離不開朱2024對不分區“立委”的安排。



進一步來說，朱大力靠向韓，一邊幫韓拉聲勢，另一邊也是在鞏固自己的黨主席寶座。國民黨主席明年改選，目前朱最大的潛在挑戰者就是盧秀燕，韓國瑜雖然是黨內聲量王，但依照《“立法院”組織法》規定，“立法院長”不得兼任政黨職務，等於斷了韓選黨主席的可能。換言之，讓韓變強對朱立倫而言是安全的，而且朱韓並肩作戰互相拉抬，多少也能抵銷些許盧的聲勢。



因此，當前局面對盧秀燕來講，確實是需要多加思考明年是否要挑戰黨主席寶座，畢竟也唯有當上國民黨這個最大在野黨的領導人，對“中央”高層政治議題才有發揮的空間，對於仰望2028而言是更好的戰略位置。否則韓的聲勢扶搖直上，加上朱立倫在旁幫忙暖著韓國瑜這口灶，屆時藍軍支持者們會不會更寄望韓國瑜挑戰2028？答案恐怕還很難說。

