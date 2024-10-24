中評關注：先罷綠委再罷賴清德　會否發生？

有民間團體在網路動員，先罷免綠委，讓在野“立委”席次達到三分之二以上，再罷免賴清德。（取自網路） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰對於藍白陣營合力卡明年度總預算案，提到倒閣是非常萬萬不得已的手段，卓的說法似乎為明年度總預算無法審查埋下伏筆。藍白陣營認為禁伐補償條例是“立法院”通過的法律，若不可行，當初“政院”應提出覆議，既然沒提，就應依法編列預算。現在朝野陣營僵持不下，各自累積明年罷免潮的能量。不只民進黨“立委”點名9位藍委要罷免，連挺藍營團體也點名只要罷免15位綠委，就能罷免賴清德，朝野陣營對抗越趨強烈。



“立法院長”韓國瑜今天再度邀集朝野黨團協商總預算，若今天仍沒有共識，週五院會一定再卡關。目前因為總預算無法審查藍綠陣營升高對立。



面對明年可能的大罷免潮，藍綠現在各有盤算。



卓榮泰揚言最後不得已手段就是倒閣，一旦倒閣“立法院”將重新選舉。但根據《“憲法”》增修條文規定，“立法院”得經全體“立法委員”三分之一以上連署，對“行政院”院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體“立法委員”二分之一以上贊成，“行政院”院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請“總統”解散“立法院”；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一“行政院”院長再提不信任案。



民進黨目前在“立法院”有51席，倒閣案可以連署過關，但要表決通過不信任案需要過半“立委”同意。這非常弔詭，在進行不信任“行政院長”表決，按道理來說國民黨應該要投下贊成票，畢竟國民黨應是不信任卓榮泰。但只要不信任通過“立法院”要重新改選，以目前國民黨衹有拿下52席，也沒有過半，需要與民眾黨合作才能過半，“立法院”重新改選那一黨能過半，還真的是未知，國民黨“立委”不會想要冒險。



因此，卓榮泰所說的倒閣案，很可能只是威脅藍白陣營要審查總預算的手段之一。



但朝野持續對抗下，可能的大罷免潮則有利朝野陣營操作。民進黨秘書長林右昌雖然提到罷免不是民主常態，但是民進黨“立委”許智傑已點名9位國民黨“立委”要進行罷免，民進黨中央不願將罷免舉動檯面化，但綠營團體很可能會私下提案罷免遭點名的藍委。

