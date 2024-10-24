蕭宗煌：兩岸故宮學術交流持續文物交流困難

藍委林倩綺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月24日電（記者 俞敦平）今日“立法院”教育及文化委員會上，中國國民黨籍“立委”林倩綺針對故宮兩岸文化交流的可能性，以及文創商品合作的推動進度，向台北故宮院長蕭宗煌提出質詢。林倩綺指出，兩岸文化交流是提升彼此理解的關鍵，而文創商品合作則應建立在信賴基礎上。蕭宗煌回應，故宮對文化交流持審慎樂觀的態度，並強調學術交流持續進行，但文物交流面臨實際困難。



林倩綺首先關心兩岸故宮的文化交流是否有重啟的可能性。她指出，過去兩岸的文化交流曾非常熱絡，特別是2011年“山水合璧”特展，給兩岸民眾留下深刻印象。她希望瞭解未來兩岸故宮是否有機會再次合作，推動文化交流。



蕭宗煌回應表示，故宮對兩岸的文化交流持審慎樂觀的態度，雖然目前文物交流實際上難以進行，但學術交流仍然活躍。蕭宗煌提到，故宮的同仁曾參加過中國大陸的學術研討會，並且兩岸在學術領域的合作並未中斷。



此外，林倩綺也特別關注兩岸在文創商品上的合作。她提到過去曾有未經故宮同意，使用故宮名義發行商品的情況，因此她呼籲應透過有效的合約機制來規範兩岸文創商品的合作。蕭宗煌對此表示同意，認為如果雙方能建立起信賴基礎，未來的合作應該沒有問題。