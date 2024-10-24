沈政男建議柯拒絕交保　獄中等待正義到來

精神科醫師沈政男建議柯文哲“拒絕交保”，“帶著父親的愛與眾多台灣人的期待”，在獄中等待正義到來。（沈政男臉書） 中評社台北10月24日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案遭羈押禁見已超過48天。傳出檢方因尚未掌握柯收賄“一槍斃命”事證，擬再向台北地院聲請延押柯2個月。經常評論時政的精神科醫師沈政男23日認為，柯文哲被收押的司法本質是司法政治迫害，若法官裁定柯文哲交保，柯應該“拒絕交保”，“帶著父親的愛與眾多台灣人的期待”，在獄中等待正義到來。



沈政男23日在臉書發文表示，柯文哲的父親重病，曾是世界名醫的他，必須戴著手銬進到昔日救人無數的台大加護病房探視，個中滋味不是外人可以體會。父親接下來病情如何，柯文哲當然相當關心，希望能多陪陪老人家，然而，遭受司法迫害，深陷冤獄的他，只能忍住淚水，帶著父親的愛，在監牢裡等待黎明到來。



沈政男指出，現在看起來，北檢就是會延押柯文哲了。先延押威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇只是前奏，而法官也可能會同意所有延押。為什麼花了兩個月，還不能結案起訴？顯然，就是金流找不到，繞了一大圈又回到“1500小沈”這條唯一的線索。為了把一條線、弄成一個面、一個立體，編造出一個前台北市長收賄圖利的故事，於是約談與偵辦了一、兩百個閒雜人等，兩個月也就這樣浪費掉了。



沈政男說，一個號稱圖利200億（後來改口說是111億）的弊案，如有收賄，應該如日月之蝕，早就被全世界遍布的恨柯人士揭發金流去向了，不是嗎？怎麼會搞了兩個月，還是衹有一句“1500小沈”？兩個月不夠，再繼續編故事兩個月，就能無中生有，找到金流嗎？顯然，再過兩個月，北檢還是只能用“1500小沈”來起訴柯文哲。北檢，一定會同時用圖利罪與收賄罪來起訴柯文哲，這點無庸置疑！因為，頭洗了，就不能不沖水，胡亂羈押那麼久，光用圖利罪起訴，是沒辦法跟大眾交代的。



沈政男強調，北檢申請延押，法官應該會同意，但如果不同意，改成交保，柯文哲該怎麼做？四個字：拒絕交保。在獄中的日子，會過得越來越快，兩個月轉眼就要過去，如果繼續羈押兩個月，一瞬間就會過去。羈押滿四個月，北檢就不能繼續延押，這時就會以圖利罪與收賄罪起訴柯文哲並移交案子給法院。法院就看有沒有逃亡可能，如果風險不大，就會給予交保，類似民進黨籍前桃園市長鄭文燦的例子。這時，柯文哲該怎麼回應？仍舊是那四個字：拒絕交保。