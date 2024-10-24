綠委議場前排隊　吳思瑤嗆藍別六擋總預算

民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜下午將再度邀集朝野協商明年度總預算審查與《公職人員選舉罷免法》等修法。民進黨一早就開始在議場前輪班排隊，想要搶在明天院會第一個提出議程。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，能不能排入審查的議案，議程攻防在明天院會表決上，希望藍白不要強行通過，讓排案審查權利都沒有。為了希望有優先排案權，我們排班，希望審查排入議案。



她也說，總預算案明天若再被擋就是“六擋總預算”，藍白陣營把民生放在哪裡，多次強調總預算就是擋民生需求，現在又有颱風接近台灣，不希望預算受阻。



上週院會民進黨團守夜搶先遞案，盼能讓總預算案順利付委，藍白黨團卻在開會時遲到，但在韓國瑜技巧性拖延下，最後還是進入表決，藍白再聯手以49票贊成、58票反對第五度擋下總預算案，也讓民進黨團不滿怒批韓國瑜放水。



吳思瑤表示，韓院長昨天下午邀集的選罷法協商，但是黨團協商昨天才開會，就預設會破局，進入院長層級的朝野協商。換言之，韓國瑜、國民黨、民眾黨根本就是一整套劇本。



她表示，昨天黨團協商就是過水，藍白委員到場，但是扯一堆根本邏輯不通的發言，就依序走人。她提到昨天協商狀況說，民眾黨“立委”麥玉珍率先表達立場，國民黨“立委”王鴻薇揪人走，藍白走光光，藍就可宣布，協商沒共識，就挺進下一關。



民進黨“立法院”黨團副幹事長林楚茵在社群平台貼出與民進黨“立委”王定宇、沈伯洋、洪申翰、吳思瑤的一張合照表示，民進黨團開始議場前排隊。



她批評，藍白聯手就是“假協商總預算”、“真闖關選罷法”。今天預計要朝野協商總預算，但韓國瑜卻挾帶“選罷法協商”。對藍白來說總預算不重要，剝奪民權提高罷免難度才是重點。明天院會總預算可能還是會第6度被擋下來，“但民進黨必須守護總預算順利排案，拚了！”