涉貪遭求刑20年　宜蘭縣長林姿妙喊冤

宜蘭縣長林姿妙。(照:林姿妙臉書) 中評社台北10月24日電／宜蘭地方法院審理中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙等人涉貪案23日全案辯論終結，12月31日宣判。檢方依貪污收賄罪求處林姿妙20年徒刑，褫奪公權5年，是15名被告中求刑最重。林姿妙在庭上重申清白，沒有做過不法的事，希望法院還公道判無罪。



根據《中央社》報導，林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，2022年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴。起訴後，因其中不少被告在宜蘭地方法院準備程序庭當庭翻供，指控檢廉不正取供，辯方一度聲請勘驗偵訊光碟，審理程序冗長。



起訴書指出，林姿妙等人以處理民間地主所有的羅東鎮公正路段1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東鎮98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），之後作為國民黨2020“總統”大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，讓林姿妙獲有免拆等利益達新台幣240萬元。



此外，林姿妙自2010年3月1日起擔任羅東鎮長，及2018年12月25日擔任宜蘭縣長後，除每個月有新台幣3萬元租金收入、還有月薪15萬元之外，卻有上千萬元來源不明的現金，並指示被告助理張桂綾以已開立的支票，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以這樣洗錢方法製造向他人循環借貸的假象，涉犯洗錢防制法的特殊洗錢罪嫌，還有貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌。



在過去法院審理期間，林姿妙曾辯稱許多被告的公務員都做了30幾年，付出奉獻大半輩子即將退休，怎會為了一紙公文、一通電話葬送生涯。她自己何嘗不是如此，一生沒有做壞事，當上縣長後更是兢兢業業，全力推動縣政、為民服務，卻被檢廉用張冠李戴的方式羅織罪證，非常難過。



林姿妙與張桂綾的辯護律師今天在開庭時指出，廉政署當初在詢問其他帳戶證人時，曾有一段被刻意消失的錄影，並誘導甚至恐嚇證人做出不實的證詞，明顯是詐欺及不正訊問。