柯志恩揭故宮南院外籍客極少　蕭宗煌提交通

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月24日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩在“立法院”質詢台北故宮院長蕭宗煌，針對南院遊客數量急劇下降提出質疑，強調交通不便與行銷不足是關鍵問題。蕭宗煌回應表示，故宮南院近年來已辦理多場展覽，但外國觀光客的吸引力仍顯不足，未來將在國際化及交通配套上持續努力。



柯志恩首先指出，故宮的外籍遊客比例從2016年的高峰顯著下降。她指出，2016年時，故宮北院的外籍遊客佔65%，而南院衹有3%。然而，到2023年，北院的外籍遊客比例降至46%，而南院更是驟降至僅1.38%，人數僅1萬3千人，與北院相比幾乎是零頭。



柯志恩批評，故宮南院的交通配套設施不完善，從桃園機場到南院的接駁不便，班次稀少、票價偏高且缺乏英文資訊，對外國觀光客來說，南院成為一個難以到訪的景點。此外，南院的行銷策略也未能有效吸引外籍遊客，尤其是對於東南亞的遊客，過去雖舉辦了多場亞洲藝術節等交流活動，但成果不彰。



面對指責，蕭宗煌回應表示，故宮南院近年來確實面臨觀光吸引力下降的問題，但他強調，故宮已在展覽策劃上投入大量心力，辦理了多場國際化展覽，展覽品質頗受好評。然而，外國遊客的到訪人數未見顯著提升，顯示國際化工作仍有待加強。他認為，交通便利性與觀光配套不足，確實是影響南院遊客數量的主因。