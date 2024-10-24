藍委關心　蕭宗煌:故宮捷克展不受政局影響

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”萬美玲在“立法院”教育及文化委員會質詢台北故宮院長蕭宗煌，故宮文物明年將赴捷克展出，但捷克當地政治變動可能對展覽產生影響，她也質疑大量文物外借是否會削弱故宮百年慶典的精彩度。蕭宗煌強調，展覽如期進行，並表示文物外借不會影響百年慶典的規劃。



萬美玲首先關注捷克的政治環境變動，提到因當地的地方選舉及參議院改選，可能對展覽進行產生影響。她也指出，其他國際活動如“國科會”預定在捷克設立的海外的IC設計基地已因此延後營運，故而擔心捷克特展能否如期舉辦。



蕭宗煌對此回應，表示已與捷克代表會晤，並確認展覽規劃一切正常，捷克的司法程序也已通過相關法案，確保展出的文物不會受到扣押的風險，展覽將如期進行。此外，他也提到，捷克方面計劃邀請“立法院長”韓國瑜明年出訪，屆時韓國瑜可能參與這次特展的相關活動。



萬美玲進一步質疑，故宮將借出124件珍貴文物，其中包括著名的翠玉白菜，這批重要文物的外借是否會影響台灣故宮百年慶典的精彩程度。蕭宗煌則回應，強調展覽的規劃已經完成，文物外借不會對台灣的百年慶典產生負面影響。他解釋，展覽文物是循環流動的，當文物從海外返回時，仍會參與後續的展覽活動，確保台灣的民眾能夠觀賞到這些國寶。