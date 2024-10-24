高金素梅批綠協商毫無善意　逼原民上街頭

無黨籍原住民“立委”高金素梅受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）“賴政府”明年度總預算遭到藍白聯手抵制，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天下午將再度為此召集朝野協商，藍營號召民眾到場外聲援，其中包括從各地前來的原住民。無黨籍原住民“立委”高金素梅今天受訪時痛批，看不出“行政院”有釋出什麼善意，這是逼著原住民朋友要上街討公道。



高金素梅強調，她不知道下午會有多少人來，但她其實是於心不忍，因為原民朋友要從山上下來，要多早就出門了，所以她一定會誓死捍衛原民的尊嚴，也會誓死捍衛“立法院”的民主尊嚴。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元；第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元；第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元，但這三項修正“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立法院”封殺總預算案。



藍營由黨主席朱立倫發出動員令，今天下午號召群眾要在“立法院”外聲援國民黨團，其中包括原住民、醫護和農民等各群體。



高金素梅今天在“立法院”受訪時表示，“行政院”之前協商的立場是，可以補足禁伐補償條例的6萬元，但藍綠白三黨要提案修法，後年的禁伐補償要下修為4萬元，以此作為要脅，這是誠意嗎？