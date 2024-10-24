環團籲盧秀燕親自出席中火環評　別只出張嘴

針對台中火力發電廠問題，環團至台中市府表達訴求，籲盧秀燕親自出席中火環評。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月24日電（記者 方敬為）台中火力發電廠（中火）增設4部燃氣機組案，中部環保團體日前直指，環評草率，增氣不減煤，恐怕使中火成為碳排量巨獸，中國國民黨籍台中市長盧秀燕對此感謝環團發聲。但環團今天上午赴台中市府廣場向盧秀燕喊話，別只出張嘴消費中火議題，請親自出席10月30日的環評大會，發揮“中霸天”影響力，讓台電公司改弦易轍，否則就只是空口白話！



台中市環保局長陳宏益出面回應，環團訴求與市府契合，市府將站在環保及守護百姓健康的立場，堅持要求中火要在2029年達到“燃煤歸零”，盧秀燕市長也會有所表態，發出公開聲明。



台中爭好氣聯盟等中台灣多個環保團體21日在“立法院”召開記者會指出，“經濟部”管轄的台灣電力公司規劃在中火增建4部燃氣機組，今年8月並通過初階環評，卻未規劃將6部老舊燃煤機組除役，並列為緊急備援機組。只增不減，中火恐怕成為全球第一大碳排巨獸，要求環評退回重審。盧秀燕並公開感謝替台中發聲，但遭環團批評“口惠而實不至”，24日上午到台中市府廣場拉布條，要求盧秀燕應採取實際行動，而不是衹有口頭聲援。



台中爭好氣聯盟發起人許心欣表示，中火二期燃氣環評初審竟然一次快速過關，與第一期增加燃氣機組案歷經4次環評相比，根本是放水。台中市政府未做好地方把關，無視中火大增氣造成空污及碳排減量有限，甚至將成全球最大煤氣火電巨獸，讓人無法接受，盧秀燕雖然口頭上支持環團，但市府卻沒有實質作為，根本是只出張嘴，消費中火議題達到其政治目的。