官方提總預算解方　黃國昌：卓榮泰要說清楚

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案卡關，“行政院”主計長陳淑姿23日拜會民眾黨“立法院”黨團尋求解套，主張“原民禁伐補償以公務預算編新台幣4萬元，剩餘基金因應”。民眾黨團總召黃國昌24日並未表態是否接受綠營折衷方案，他指出，真正能決定的不是陳淑姿，“行政院長”卓榮泰必須說清楚，要求在野黨“立委”畫押承諾的條件是否存在？



黃國昌接受媒體訪問說，真正能做決定的人可能是卓榮泰，甚至是賴清德。目前為止，行政部門沒有講清楚上次朝野協商時，開出的離譜條件，要求在野黨團必須畫押承諾，下個會期將原住民禁伐補償金修法降到4萬元，這樣的條件還存不存在？用強迫的方式要在野黨就範，希望卓榮泰能說清楚。此外，公糧收購價格到底要不要調整？賴清德的政見健保點值到底要不要履行？



黃國昌強調，解鈴還須繫鈴人。



媒體問及，怎麼看民進黨“立委”為了搶明早提案，現在已在議場外輪班排隊？黃國昌指出，今天下午就要朝野協商，要求行政部門提出解決方案，協商都還沒進行，民進黨“立委”就急著去站崗排隊，這兩手策略民進黨玩得太離譜了。



民眾黨“立委”林國成接受媒體訪問時，被問及民進黨“立委”吳思瑤批評藍白擋預算是民主政變，林認為，吳思瑤所講的擋預算等並非事實，若“行政院”願意遵守法令編足預算，相信藍白也不會反對。請民進黨不要再誤導、不要再帶風向，真相是民進黨違法不編預算，若民進黨依然毫無作為，在野黨就會堅持到底。



“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民禁伐補償金6萬元遭藍白聯手卡關，朝野互不相讓，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午將再次召集朝野協商，國民黨主席朱立倫也下軍令，將號召2000人到“立法院”外集結造勢。