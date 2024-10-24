綠轟盧秀燕傷府會和諧　副市長險遭趕出議場

民進黨議員圍住台中市副市長黃國榮，要求離開議場。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月24日電（記者 方敬為）“行政院”明年度總預算案持續卡關，“立法院”今天下午將再次朝野協商。台中市議會上午先對總預算議題上演藍綠爭執，民進黨團不滿已提出21天，市府仍拒絕拿出新增預算項目資料，持續為藍白“立委”阻擋預算護航，痛批中國國民黨籍市長盧秀燕一人意志凌駕整個市府，破壞府會和諧。綠營議員並上前包圍代表備詢的副市長黃國榮，要求離開議場，場面火爆。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午將第三度主持朝野協商明年度總預算案，國民黨發出緊急動員令，下午將齊聚“立院”外抗議，預估人數逾千人。民進黨台中市議會黨團則於上午召開記者會，再度抨擊台中市政府，三度拒絕向民進黨團提供明年新增預算編制資料。



綠營議員痛批，已多次依正式管道下質詢條，副市長黃國榮先在21日公然說謊，表示23日是提供期限，昨天又來一紙公文“礙難提供”。黃國榮則不斷強調在中央朝野協商達到共識前，無法提供正確的資料。議員們再批，中央預算每年都是浮動的，市府說法根本是鬼扯淡、掩耳盜鈴。



民進黨團並在大會批評市府不尊重議會，強調議員是百姓選出來的，有義務替市民瞭解明年度預算有哪些項目受到影響，黃國榮則回“我也是通過國家考試的公務員”，引發綠營議員群起激憤，要求黃國榮離開議場。黃國榮則在座位上沉默不語，大會主席也未裁示，直到質詢時間結束，黃國榮挺過綠營攻勢，但也對自己語意讓民進黨議員產生誤解，公開表達道歉。