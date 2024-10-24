檢調查NCC翁柏宗送禮案　黃國昌：別放水

黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌上個月爆料，通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗過年送禮的高價海鮮，竟是媒體買單，新竹地檢署已分“他”字案調查。黃國昌24日回應，他一點期待都沒有，檢方不要放水放得這麼明顯，最簡單的翁柏宗洩密案已在北檢躺了多久？擺明民進黨高層欽點的翁柏宗即使違法，也會包庇。



黃國昌說，檢察官、廉政署都要認真一點，不要故意放水放得這麼明顯，政風人員做的調查，根本是一場大笑話。光是翁柏宗違法洩密的案子就在北檢躺了多久？根本是昏睡狀態，毫無偵辦作為，擺明了就是包庇民進黨高層欽點的翁柏宗。因此他對竹檢偵辦翁柏宗的作為，一點期待都沒有。



至於京華城圖利案，北監聲請扣押京華城土地獲准，鼎越提起抗告，台灣高等法院昨撤銷撤銷扣押，並發回台北地方法院更裁。黃國昌則說，他沒有太強烈的意見。



黃國昌在9月質詢時，當著“行政院長”卓榮泰的面，檢舉翁柏宗農曆年贈送高價海鮮，是由廣電媒體“竹塹廣播公司”買單。翁柏宗曾表示，他衹有在2022年1月份用特支費新台幣2萬6700元購買魚貨一批分送給同仁，4萬1000元海鮮禮盒單據不是他的，相關事證已移送政風單位接受調查。目前，廉政署已將調查資料移請竹檢偵辦。