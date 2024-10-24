栗正傑：遼寧艦穿台海　東沙變孤島

前烈嶼（小金門）指揮官、台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電／解放軍14日舉行“聯合利劍－2024B”軍事演習，大陸遼寧號航艦編隊也投入演訓，並於22日晚間通過台海北駛。台軍方23日一早公布該消息，“國防部長”顧立雄則表示，遼寧號並非首次通過台海，國軍針對其動向都有密切掌握。對此，前烈嶼（小金門）指揮官、退役少將栗正傑23日表示，遼寧艦如果從東沙島過去，“國防部”怎麼因應東沙守備？遼寧艦擺在那個地方，台灣怎麼支援東沙島作戰？東沙變成孤島。



台軍方23日清晨發布新聞稿指出，大陸遼寧號航艦編隊22日夜間由東沙附近海域經台灣海峽北駛，國軍已嚴密掌握，適切警戒與應處。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑23日在政論節目《新聞大白話》中表示，遼寧艦如果從東沙島過去，“國防部”怎麼因應東沙守備？遼寧艦擺在那個地方，台灣怎麼支援東沙島作戰？東沙變成孤島，重點是在東沙要不要守？大陸會不會拿東沙？大陸拿下東沙就堵住美軍從巴士海峽進來，遼寧號擺在那個地方是威脅東沙。



除此之外，栗正傑還提到，國軍實彈演習，說廣播驅離，那解放軍來的時候有沒有繼續打？還是停止射擊？既然已經公告這個地方是射擊區域，國軍會怎麼處置？



栗正傑最後分享，“我以前在外島就碰過這種情形，但我的決心就是繼續打，打到不得了看誰怕誰，因為我已經公告了，國軍昨天是怎樣的表現，要請“國防部”說明”。