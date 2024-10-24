綠委王世堅支持修選罷法　盼社會休養生息

綠委王世堅與蔡易餘（右）受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）有報導指出民進黨英系“立委”、中常委王世堅在昨天中常會上主張民進黨應與國民黨一同修選罷法，提高罷免門檻，引發黨內不滿，同派系綠委蔡易餘會中直接回嗆。兩人今天發出採訪通知一起出面主動說明。王世堅說，他是希望社會休養生息，不要一天到晚被政治疲勞轟炸。報導還說上周他幫忙國民黨有異議，這根本胡說八道，也希望黨中央出面幫忙澄清。



蔡易餘也說，今天一早來不知道大家問這題，中常會就是很正常政策討論過程。我們在立場上反對選罷法被國民黨修法，沒收罷免權。我們今天在議場外值班，是為了明天選罷法，這是我們黨團態度。他昨天在中常會表達制度上要有所堅持，“扭曲說我開炮，我砲管很小隻啦！不要隨便開砲，應該要更正一下”。



記者會結束後，一旁輪班的民進黨“立委”，也是中常委王定宇來提醒賴清德的回應。蔡易餘則走回來說，賴清德在中常會當場語重心長講一句話，希望國民黨裡面應該要有一位王世堅，對議題敢講敢說，讓中常會討論層次更寬廣，“希望國民黨要一位王世堅，不要被鷹派綁架，也不要讓不分區綁架區域‘立委’”。



王世堅接著說，因為蔡易餘是副幹事長，他要負責黨的政策說明推動。昨天中常會由下而上民主開放、百花齊放聲音，都可以提出來討論。他提出他的看法，認為要嘛一次倒閣解散“國會”，要不然不要說，“我們黨罷免他們幾個，他們罷免我們”，這樣爭擾不休，應該要社會休養生息，不想看到政治一直動盪。



王世堅也說，我們每兩年要碰到一次選舉，兩年選一次，每一年都會有選舉議題，希望社會休養生息。不要一天到晚被政治疲勞轟炸，選議員、“立委”、市長，“選一次4年，並不是40年，他做不好，我忍一下，下次不選給他就好”。除非他很壞、很惡劣，當然要罷免，我們的意見是剛好國民黨審總預算、提罷免法，我們應該要脫鉤，“選罷法他就去修，他修得嚴，我們要罷免他困難，相對他們要罷免我們也困難，看是嚴是鬆都好，看他們怎麼修”。



他認為，總預算與選罷法溝通交涉不要綁在一起，順這個機會下台，“你們去修，我們不反對，但審預算部分應該無條件審查，大家趕快進到‘立法院’付委審查”。