黨員不滿王義川吳崢直播都在玩　賴清德盯上　

王世堅今天受訪談王義川、吳崢直播，認為直播要拚點擊，輕鬆有趣一點很正確。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢昨天自爆，最近不少民眾打電話去中央黨部陳情都提到，兩人在直播節目上都在玩、吃東西，身兼黨主席賴清德昨天特別在中常會上提到此事、叮囑兩人。而英系中常委、“立委”王世堅又幫兩人說話。王世堅今天還原昨天說法，任何直播新聞、短影音節目，一定要讓民眾看得下去，王義川基於這點，用幽默方式分析用吃播方式，他點閱率就很高，這點正確。



王世堅也力挺王義川與吳崢說，這是他們的直播風格，不應該列為批評他、責備他，希望他下架，這樣不好，任何節目要先讓民眾看得下去，再進一步要說什麼推廣給收視民眾。



王世堅表示，中央黨部接受民眾陳情窗口，每個星期會彙整分析、輿情分析。他建議賴主席，我們要與時俱進，既然要深入瞭解民意輿情，希望能更廣一點。同樣事件從網路新聞媒體報導，各地方黨部彙整來的輿情。但如果是打電話到窗口，如果有人刻意要攻擊誰，將打電話被列成重大輿情是不好的。



賴清德在中常會上有說請王義川與吳崢直播不要嘻嘻哈哈嗎？王世堅表示，那沒有，主席講這種事很和緩的說，賴唸電話陳情內容給大家聽，他認為這列為重大輿情，要加入地方黨部意見，還有從網路媒體上，多去搜尋，要與時俱進民意調查，除了市話也要適當加入手機或是網路意見。



