修不修選罷法綠鬧內鬨　吳思瑤：可對話

吳思瑤講述選罷法修法歷史。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）民進黨英系中常委、“立委”王世堅昨天在中常會提到不要擋選罷法，選民對罷免膩了，還遭到同派系“立委”蔡易餘回嗆。民進黨中常委、“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民進黨一向暢所欲言，王有個別看法，予以尊重，但大家可以交流對話。



她表示，她昨天以黨團幹部立場，在中常會懇切向中常委說明，選罷法很難成為朝野合作的議題，因為選罷法攸關人民權利，不能用朝野合作或交換來對待，罷免是“憲法”賦予珍貴權利，難以妥協，黨內都是有智慧，民進黨捍衛選罷法與人民權利，立場清楚，態度堅定。



王世堅認為，總預算與選罷法溝通交涉不要綁在一起，順這個機會下台，“你們去修，我們不反對，但審預算部分應該無條件審查，大家趕快進到‘立法院’付委審查”。



吳思瑤指出，選罷法歷次修正因為攸關人民權利，2023年增訂排黑條款，這是社會期待，當時召委是國民黨“立委”陳玉珍，委員會審了7次、協商2次，2016年修選罷法，下修罷免門檻，救了當時時代力量“立委”現為民眾黨“立委”黃國昌，當時召委是前民進黨“立委”陳其邁，開會5次，朝野協商2次，2015年修選罷法，政黨補助款下修，也是關乎政黨生存發展，召委也是陳其邁，開會3次，交付協商2次。



她表示，選罷法修正不是花1小時三言兩語快轉跳過，不要只過水做戲，黨團協商就該好好討論，哪一次不是委員會充分討論對話。這次修正，國民黨“立委”因為害怕被罷免，所以要提高罷免難度，誰最高興？詐騙集團最高興，藉由收受連署身分證資料去做犯罪行為，如果惡修選罷法，誰最高興？不適任的“立委”最高興，享有一層又一層的保護傘。



吳思瑤說，國民黨“立委”王鴻薇不怕被罷免，既然國民黨不怕被罷免，就不要急修選罷法，好好對話討論，不要急修選罷法，不要怕“釋憲”就修“憲法”訴訟法，就要沒收“憲法”，都是同樣道理。