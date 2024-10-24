馬文君：“賴政府”應讓民眾知是否真準備打仗

藍委馬文君受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）“賴政府”正積極備戰，各相關部會都奉命端出因應作為。中國國民黨籍“立委”馬文君今天向中評社表示，如果“賴政府”有相關情資，要準備打仗，就該明白向社會各界清楚說明該做哪些準備，也讓年輕人知道未來該面對的是什麼，思考是否真要選擇這條走向戰爭的道路？而不是一邊積極備戰，又一邊嘴上說不會打仗，政府不該對人民進行錯誤的認知戰。



台“農業部”推出戰爭時期的糧食計劃，除稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。同時，為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，台灣飼料庫存可支持養殖3個月以上。



另外包括駐美代表俞大㵢受訪時稱台灣已經準備好打仗，高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”，消防署“戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊”內容充滿上戰場的知識等等，近來台灣瀰漫戰爭氛圍。



馬文君今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，“賴政府”的做法確實會讓人民感受到戰爭逼近的感覺，但避戰其實一直以來是台灣社會最大的訴求，也是大家的期望，畢竟兩岸現在如此緊張的態勢，但在8、9年前，狀況並非如此。



馬文君說，很多人還是希望和平，因為不管是俄烏戰爭、以哈衝突等等，犧牲的都是一般老百姓，所以安定和平應該是執政者該負的責任。



馬文君強調，民眾普遍的態度是，如果自己的生命財產、家園受衝擊，還是會跳出來捍衛，但先決條件是，政府不要有模棱兩可的態度，也就是政府現在推動的明明感覺好像要戰爭，可是嘴上又一直告訴大家說不會打仗，譬如之前將義務役從4個月延長為一年時，賴清德也信誓旦旦說，義務役不會上戰場，但真正發生戰爭，其實都無法倖免。



馬文君認為，“賴政府”應該清楚說明，現在是什麼樣的環境氛圍，創造的是什麼樣的未來，就如“國防部”常講，避戰但不懼戰，但在這之前，必須做最大的努力創造和平避免戰爭。



馬文君提到，不管是俞大㵢或者是海軍司令唐華，他們都透過國際媒體對外釋放訊息。是否在告訴國際社會，台灣即將有事在尋求幫忙，是透過這些管道在打認知戰嗎？



馬文君強調，沒有理由身在這塊土地上面的人民，必須承擔戰爭後果的人民不明不白，這是很重要的原則，政府不講清楚，才來怪誰又擋了什麼，誰又怕什麼等等的抹紅招式，真的有相關情資，應該要做什麼樣的準備，必須讓社會大眾清楚知道。