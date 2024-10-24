總預算案下午協商　官員樂觀：未研議“釋憲”

李慧芝（左二）主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未編足原住民禁伐補償金而卡關，今天下午將進行新一輪朝野協商。“行政院”發言人李慧芝24日表示，“主計總處”已有說明解決方案，希望今天下午朝野協商可達共識，“行政院”保持樂觀態度。



媒體追問，若明天“立法院”會第六度擋下總預算案，是否達到“行政院長”卓榮泰所說“非不得已”的狀況，“行政院”將提出“釋憲”？李慧芝重申，“行政院”對下午的朝野協商持續樂觀，不得已最後才會有救濟的問題，現在還沒到這個地步，因此“行政院”一直都沒有討論“釋憲”相關問題。



李慧芝指出，卓榮泰一直期盼朝野和諧，對於總預算案的協商，“行政院”一直都抱持最大誠意持續溝通，“行政院”的立場非常清楚，一定會尊重“立法院”的預算審查權，也希望“立法院”可以尊重“行政院”基於“憲法”與預算法的權限，其實“主計總處”也提出相關方案，這是開啟意見交流很重要的一部分，“主計總處”也將與朝野各黨團溝通。



“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民禁伐補償金6萬元遭藍白聯手卡關，朝野互不相讓，“行政院”主計長陳淑姿23日曾拜會民眾黨“立法院”黨團尋求解套，主張“原民禁伐補償以公務預算編新台幣4萬元，剩餘的2萬元由基金因應”。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午將再次召集朝野協商，國民黨主席朱立倫也下軍令，將號召2000人到“立法院”外集結造勢。



“行政院”24日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持、“衛福部長”邱泰源、“環境部長”彭啟明、“財政部次長”阮清華出席。